Nanoleaf hat vor wenigen Augenblicken neue Produkte vorgestellt und zudem eine neue Gaming-Software-Integration angekündigt. Kurzum: Nanoleaf hat die neue limitierte Ultra Black Shapes Hexagons, Nanoleaf 4D sowie die Nanoleaf x Overwolf Gaming-Integration präsentiert.

Limitierte Ultra Black Shapes Hexagons

Die Ultra Black Shapes-Linie von Nanoleaf erhält Zuwachs: Nach dem erfolgreichen Launch der limitierten Ultra Black Shapes Triangles im Jahr 2022 sind künftig auch die beliebten Shapes Hexagons im eleganten, schwarzen 360-Grad-Finish und mit komplett schwarzem Zubehör verfügbar. Die neuen Ultra Black Shapes Hexagons sind mit den Triangles kombinierbar und vereinen eine ultramoderne Ästhetik mit lebendigen RGB-Farben. Mit an Bord sind alle bewährten Funktionen der Shapes-Produktfamilie, wie die Modularität, die Musikvisualisierung sowie die Steuerung per Touch. Dank der Sync+ Technologie lassen sich die smarten Leuchtkacheln auch mit dem neuen Nanoleaf 4D Kit synchronisieren. Sync+ ist voraussichtlich Ende Juli 2023 verfügbar.

Die Nanoleaf Ultra Black Shapes Hexagons werden als Starter Kit (9er-Pack) für 199,99 Euro und als Erweiterungspack (3er-Pack) für 59,99 Euro erhältlich sein.

Nanoleaf 4D revolutioniert Home Entertainment Erlebnis

Nanoleaf 4D ist ein Screen Mirror und Lightstrip Kit, das Filme, Fernsehsendungen und Videospiele auf eine neue Art und Weise erlebbar macht. Das Produktpaket enthält eine Kamera, welche die Farben des heimischen Bildschirms in Echtzeit erfasst und sie mit dem dahinter angebrachten LED-Lichtstreifen synchronisiert. Das Ergebnis ist ein beeindruckender Effekt, der Inhalte über den Bildschirm hinaus erweitert und den Raum mit brillanten Farbtönen und dynamischen Farbverläufen füllt.

Die exklusive Sync+ Technologie erlaubt es euch, die Bildschirmspiegelung bis in jede Ecke des Raumes auf mehr als 50 Nanoleaf RGB-Beleuchtungsgeräte auszudehnen und die Grenzen des TVs durch Light Panels, Lightstrips und Glühbirnen nach Belieben zu erweitern.

Das Nanoleaf 4D Screen Mirror und Lightstrip Kit ist in zwei Größen vorbestellbar und enthält einen adressierbaren RGB-Lichtstreifen mit vier Eckhalterungen, einen Controller und eine Kamera inklusive Halterung sowie magnetischer Sichtschutzabdeckung. Die Screen Mirror Kamera ist auch separat erhältlich (erfordert Nanoleaf RGB-Beleuchtung für die Bildschirmspiegelung).

Nanoleaf 4D Screen Mirror und Lightstrip Kit 65 Zoll (165 Zentimeter) für 99,99 Euro

Nanoleaf 4D Screen Mirror und Lightstrip Kit 85 Zoll (215 Zentimeter) für 129,99 Euro

Nanoleaf 4D Screen Mirror Kamera für 79,99 Euro

Nanoleaf x Overwolf Gaming-Integration

Mit der neuen Overwolf Integration bringt Nanoleaf das Gaming auf ein neues Level. Die Gaming-Softwareplattform Overwolf synchronisiert Ereignisse sowie Aktionen von Spielen in Echtzeit mit RGB-Geräten und erlaubt es Gamern dadurch, in ein immersives Erlebnis einzutauchen. Overwolf ist mit hunderten von Spielen kompatibel, darunter sind auch die beliebtesten Titel der Welt wie Apex Legends, Call of Duty und Dota. Für jedes Spiel stehen speziell entwickelte Presets bereit – alternativ könnt ihr auch individuelle Licht- und Farbeinstellungen verwenden. Die Overwolf Integration wird über die Nanoleaf Desktop App eingerichtet und ist ab heute erhältlich.