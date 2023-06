Apple hat die iCloud-Preise in vereinzelten Ländern rund um den Globus erhöht. Soviel sei schon einmal vorab erwähnt: Bei uns in Deutschland bleiben die Preise unverändert.

Apple erhöht die iCloud-Preise in vereinzelten Ländern

Apple spendiert allen Nutzern 5GB kostenlosen iCloud-Speicher. Dies ist sicherlich keine riesige Menge, dürfte eine Grundversorgung jedoch sicherstellen. Darüberhinaus könnt ihr euch einen kostenpflichtigen iCloud+ Speicherplatz bei Apple buchen. Dann entscheidet ihr euch für 50GB (0,99 Euro pro Monat), 200GB (2,99 Euro pro Monat) oder 2TB (9,99 Euro pro Monat). Neben dem reinen iCloud-Speicher für verschiedene Services beinhaltet jeder Speicherplan iCloud Privat Relay, E‑Mail Adresse verbergen, eigener E‑Mail Domain und HomeKit Secure Video.

Wie die Kollegen von 9to5Mac festgestellt haben, hat Apple die iCloud-Preise um rund 25 Prozent in Großbritannien erhöht. Einen ähnlichen Preissprung haben die Preise für iCloud-Speicherpläne in Dänemark, Schweden, Norwegen, Polen, Bulgarien, Rumänien, Türkei, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Tansania, Südafrika, Kolumbien, Peru und Brasilien erlebt. Die Preis in den USA, der EU und Kanada blieben unverändert.

Ihr erinnert euch? Im Herbst letzten Jahres hatte Apple seine Abo-Gebpühren für verschiedene Services angepasst. So wurden unter anderem Apple Music, Apple TV+ und Apple One auch hierzulande etwas teurer.