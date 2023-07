Wie Bloombergs Mark Gurman in seinem „Power On“ Newsletter berichtet, arbeitet Apple an einem neuen externen Mac-Display, das im Ruhezustand auch als Smart Home Display genutzt werden kann. Das neue Display soll jedoch erst frühestens im nächsten Jahr auf den Markt kommen.

iOS 17 Standby Feature: Vorgeschmack auf Apples neues Smart Home Display?

Apple arbeitet laut Gurman aktiv an verschiedenen Monitor-Alternativen. Diese sind möglicherweise als Nachfolger des Pro Display XDR und des Apple Studio Display gedacht. Das kommende Smart Display soll einen „iOS-Gerätechip“ verwenden, was angesichts der ähnlichen Funktionsweise des Studio Display nicht überrascht.

Das Studio Display ist mit einem A13-Chip ausgestattet, nutzt diesen jedoch nur für die Kamera und das Lautsprechersystem mit Funktionen wie den Folge­modus, 3D Audio und „Hey Siri“. Die Möglichkeit, das Gerät im Ruhezustand als Smart Home Gerät zu nutzen, ist hingegen eine viel ehrgeizigere und interessantere Angelegenheit.

Möglicherweise gibt uns der Standby-Modus von iOS 17 einen Vorgeschmack auf die smarten Funktionen des neuen Displays. Der für iOS 17 geplante Modus aktiviert sich automatisch, wenn ihr euer iPhone aufladet und horizontal ausrichtet. Der Standby-Modus zeigt verschiedene Informationen auf einen Blick auf dem gesamten Display. Standby kann mit verschiedenen Uhrstilen, Lieblingsfotos oder Widgets personalisiert werden, darunter Smart Stapel, die das richtige Widget zur richtigen Zeit anzeigen. Zudem werden Live-Aktivitäten, Siri, eingehende Anrufe und mehr unterstützt.