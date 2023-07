Mit großen Schritten bewegen wir uns auf den Start der zweiten Staffel zu „Foundation“ zu. Bevor die Apple Original-Serie am 14. Juli ihr Debüt feiern wird, fand nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich statt.

Apple TV+ feiert die Weltpremiere zu „Foundation – Staffel 2“

Apple TV+ feierte kürzlich im Regent Street Cinema in London die Weltpremiere seiner weltweit erfolgreichen Serie „Foundation“.

Basierend auf den preisgekrönten Geschichten von Isaac Asimov und mit den Emmy-nominierten Schauspielern Jared Harris und Lee Pace in den Hauptrollen sowie die aufstrebenden Stars Lou Llobell und Leah Harvey debütiert die 10-teilige Serie mit der ersten Folge am 14. Juli 2023. Anschießend folgen immer freitags neue Episoden.

Zu den Besuchern auf dem roten Teppich gehörten die Ensemble-Darsteller Lee Pace, Jared Harris, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Cassian Bilton, Kulvinder Ghir, Isabella Laughland, Ella-Rae Smith und die ausführenden Produzenten David S. Goyer, Alex Graves und Robyn Asimov.

Mehr als ein Jahrhundert nach dem Finale der ersten Staffel steigt in der zweiten Staffel von „Foundation“ die Spannung in der gesamten Galaxie. Während sich die Cleons auflösen, plant eine rachsüchtige Königin, das Imperium von innen heraus zu zerstören. Hari, Gaal und Salvor entdecken eine Kolonie von Mentalikern mit psionischen Fähigkeiten, die die Psychogeschichte selbst zu verändern drohen. Die Stiftung ist in ihre religiöse Phase eingetreten, verbreitet die Kirche von Seldon im gesamten Outer Reach und löst die zweite Krise aus: Krieg mit dem Imperium. Die monumentale Adaption von „Foundation“ erzählt die Geschichten von vier entscheidenden Persönlichkeiten, die Raum und Zeit überwinden, während sie tödliche Krisen, wechselnde Loyalitäten und komplizierte Beziehungen überwinden, die letztendlich über das Schicksal der Menschheit entscheiden werden.

Zur Einstimmung auf die Fortsetzung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.