Über die preisgünstige AirTag-Alternative von ATUVOS haben wir euch immer mal wieder in den letzten Monaten hingewiesen. Bis dato gab es den Schlüsselfinder von ATUVOS nur in weiß, nun ist der Keifender auch in schwarz erhältlich. Entscheidet ihr euch für das 2er Pack, so erhaltet ihr 40 Prozent Rabatt.

ATUVOS: AirTag-Alternative jetzt auch in schwarz erhältlich

Es ist schon eine Weile her, dass Apple sein „Wo ist?“-Netzwerk für Drittanbieter öffnete. Kurz darauf stellte Apple seine AirTags vor, die ebenso auf dem „Wo ist?“-Netzwerk basieren. Neben den AirTags tummeln sich bereits mehrere Schlüsselfinder, die ebenfalls auf der Apple AirTag-Technologie und somit auf dem „Wo ist?“-Netzwerk beruhen. Einer dieser Schlüsselfinder ist der Keyfinder von ATUVOS.

Sollte euch das weiße Modell von ATUVOS bis dato nicht überzeugt haben, so steht euch der Schlüsselfinder ab sofort auch in Schwarz zur Verfügung.

40 Prozent Rabatt auf 2er Pack

Die schwarzen Schlüsselfinder von ATUVOS könnt ihr aktuell mit Rabatt kaufen. Wir erklären euch, warum in diesem Fall 30 Prozent Rabatt besser als 40 Prozent sein können. Für das 2er Pack verlangt der Hersteller normalerweise 49,99 Euro. Auf der Amazon Produktseite könnt ihr einen 40 Prozent Coupon aktivieren, so mit zahlt ihr nur 29,99 Euro. Rein rechnerisch sind dies pro Keyfinder nur 15 Euro.

Auf das 4er Pack erhaltet ihr „nur“ 30 Prozent Rabatt. So reduziert sich der Listenpreis von 79,99 Euro auf 55,99 Euro. Pro Schlüsselfinder zahlt ihr rechnerisch somit nur 14 Euro.

