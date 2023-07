„Ridiculous Fishing EX“ ist auf Apple Arcade gestartet. Nachdem wir euch heute Vormittag bereits auf die Neuheiten von Apple TV+ und somit Apples Video-Streaming-Dienst aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit der Apple Spiele-Abo-Plattform weiter.

Apple Arcade: „Ridiculous Fishing EX“ ist da

Ab sofort steht „Ridiculous Fishing EX“ für Abonnenten von Apple Arcade bereit. Dabei handelt es sich um ein auf den neuesten Stand gebrachtes, handgemachtes Spiel über das Angeln mit Gewehren, Kettensägen & Toastern. Klingt etwas verrückt? Ist es auch.

Folgt Billy, der versucht, sich von seiner ungewissen Vergangenheit zu befreien. Jagt dem Schicksal auf hoher See hinterher und findet auf deiner heldenhaften Reise zu Ruhm und Kiemen. Basierend auf dem beliebten Original von Vlambeer aus dem Jahr 2013 wurde Ridiculous Fishing im Laufe von zwei Jahren in liebevoller Handarbeit von Vlambeer (Super Crate Box, Nuclear Throne), Zach Gage (SpellTower, Knotwords, Good Sudoku, Really Bad Chess, Card of Darkness) und Greg Wohlwend (Threes, Hundreds, TumbleSeed) erschaffen und in Zusammenarbeit mit KO_OP (GNOG, Winding Worlds) neu entwickelt. Im Jahr 2013 konnte das Spiel sogar einen Apple Design Award gewinnen.

