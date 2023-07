In den vergangenen Wochen haben wir von der ein oder anderen neuen Farbe für das iPhone 15 gehört. Nun scheint es, als ob eine weitere Farbe im Rennen ist. Die Rede ist von „Pink“ für die Non-Pro-Modelle der iPhone 15 Familie.

Gerücht: iPhone 15 erscheint (auch) in Pink

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die iPhone-Keynote im September zu. Auch wenn uns noch knapp zwei Monate von dem Special Event trennen, dürfte Apple hinter den Kulissen bereits die Vorbereitungen treffen. Sämtliche Hardwareentscheidungen dürften zum jetzigen Zeitpunkt bereits getroffen sein. Nur im absoluten Notfall wird Apple jetzt noch einmal die Pläne umschmeißen.

Extra color for poor people iPhone 15 will be green, yellow and pink

So,

– Midnight

– Starlight

– Green

– Yellow

– Pink

– Product (RED)

? pic.twitter.com/qMo1hzN9ep — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) July 15, 2023

In den letzen Wochen haben wir vermehrt Gerüchte zur Farbauswahl bei den neuen Modellen gelesen. In einem neuen Leak werden nun Farben für das iPhone 15 genannt. ShrimpApplePro – bei Twitter auch als @VNchocoTaco bekannt – hat das Foto eines Weibo-Beitrags geteilt. In diesem heißt es, dass „grüne, hellgelbe und pinke“ Modelle zum Einsatz kommen sollen. Sollte das Gerücht zutreffen, so könnte das iPhone 15 Lineup mit folgenden Farboptionen angeboten werden:

Mitternacht

Polarstern

Grün

Gelb

Pink

Product(RED)

Wie immer gilt, dass Apple Gerücht mit Vorsicht zu genießen sind. ShrimpApplePro konnte zwar in der Vergangenheit gute Informationen zu kommenden Apple Produkten liefern, der Weibo-Screenshot bietet allerdings nur wenige Beweise. Eine blaue Farboption wurde übrigens in der Vergangenheit auch bereits kolportiert. Schlussendlich müssen wir uns bis zur Apple Keynote gedulden.