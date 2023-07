Der Kurznachrichtendienst Twitter erlebt nach der Übernahme durch Elon Musk eine tiefgreifende Verwandlung. Weniger als ein Jahr nach der Übernahme deuten alle Zeichen auf eine komplette Neuausrichtung des Unternehmens. Die zugehörige Umbenennung von Twitter in „X“ ist bereits online erfolgt. „X“ verspricht eine neue Ära der grenzenlosen Interaktivität mit integrierten Funktionen für Audio, Video, Messaging, Banking und sogar einen globalen Marktplatz für Ideen, Produkte und Dienstleistungen – so der Plan von Musk.

Twitter, einst ein Pionier in der Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, soll nun unter der Marke „X“ firmieren. Diese Umstellung folgt Musks langfristiger Vision, Twitter zu einer All-In-One-App nach dem Vorbild des chinesischen WeChat umzuwandeln. Die neue CEO Linda Yaccarino hat bestätigt, dass diese Umstrukturierung stattfindet. Bei der Gelegenheit bekräftigte sie, dass künstliche Intelligenz eine wesentliche Rolle in dieser neu konzipierten Plattform spielen wird.

It’s an exceptionally rare thing – in life or in business – that you get a second chance to make another big impression. Twitter made one massive impression and changed the way we communicate. Now, X will go further, transforming the global town square.

