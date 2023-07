Die Deutsche Telekom legt die „MegaSport Option“ neu auf und macht Kunden zum Saisanstart 2023/2024 ein spannendes Angebot. Ihr erhaltet die Live-Sportpakete der Streaming-Anbieter DAZN, WOW sowie MagentaSport gebündelt in einem Paket. Im Jahresabo werden im ersten Vertragsjahr 39 Euro pro Monat fällig.

Sportfans aufgepasst. Die Deutsche Telekom bietet zum Saisonstart 2023/24 erneut ein attraktives Angebot an.

Es heißt

Die „MegaSport Option“ bietet mit WOW Live-Sport alle Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga und alle Spiele der 2. Bundesliga einzeln und in der Konferenz live, alle Spiele des DFB-Pokals & der Premier League, dazu alle Rennen der Formel 1, Tennis, Golf, NHL, Leichtathletik und vieles mehr. Bei DAZN sehen Fans den besten Live-Fußball an einem Ort, mit allen Bundesliga-Spielen am Freitag und Sonntag, nahezu der kompletten UEFA Champions League inkl. Konferenz und den internationalen Top-Ligen und Pokalwettbewerben aus Spanien, Italien, Frankreich und England. Dazu gibt es bei DAZN das breiteste Angebot an Spitzensport abseits des Fußballs, u.a. die NFL, die NBA, Golf mit der DP World Tour oder Kampfsport mit der UFC und die Heimat des Frauensports, mit unter anderem der UEFA Women’s Champions League und der Google Pixel Frauen-Bundesliga, Finetwork Liga F, Arkema D1 im Fußball, der LPGA Tour im Golf oder der EHF Champions League im Handball.. Außerdem in der MegaSport Option enthalten sind die 3. Liga, die Formel 1, die deutsche Eishockeyliga PENNY DEL, die NHL, die Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie internationaler Basketball mit EuroLeague und Länderspielen.