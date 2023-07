WhatsApp führt Video-Sofortnachrichten ein. Sprachnachrichten auf WhatsApp haben die Art und Weise verändert, wie Menschen miteinander kommunizieren. Anstatt Nachrichten klassisch über die Tastatur einzugeben, bieten Sprachnachrichten eine schnelle Möglichkeit, sich mitzuteilen und auszutauschen. Nun geht WhatsApp einen Schritt weiter und ermöglicht euch Sofort-Videonachrichten.

Neu in WhatsApp: Video-Sofortnachrichten

Mit Videonachrichten habt ihr die Möglichkeit, in Echtzeit auf Chats zu antworten und euch in Wort und Bild 60 Sekunden lang mitzuteilen. WhatsApp möchte damit eine unterhaltsame Möglichkeit bieten, Momente zu teilen und das dank Video auch gleich mit den zugehörigen Emotionen. So könnt ihr zum Beispiel jemandem zum Geburtstag gratulieren, über einen Witz lachen oder gute Nachrichten überbringen.

So funktioniert es

Das Senden einer Videonachricht ist genauso einfach wie das Senden einer Sprachnachricht. Tippt einfach auf den Button, um in den Videomodus zu wechseln, und haltet ihn für die Aufzeichnung gedrückt. Ihr könnt auch nach oben Wischen, damit der Modus gehalten wird und ihr freihändig aufnehmen könnt. Videos werden automatisch stumm abgespielt, wenn sie in einem Chat geöffnet werden. Durch Tippen auf das Video wird der Ton gestartet. Videonachrichten sind per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt, um die Sicherheit euer Nachrichten zu gewährleisten.

WhatsApp gibt zu verstehen, dass die Einführung von Videonachrichten bereits begonnen hat. Bis alle Anwender in den Genuss des neuen Features kommen, wird es allerdings noch ein paar Wochen dauern.