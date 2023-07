Seit wenigen Tagen haben Entwickler die Möglichkeit, sich für ein Apple Vision Pro Entwickler-Kit zu registrieren. Diejenigen, die ein Entwickler-Kit zugeteilt bekommen haben, müssen einen Anpassungsprozess durchlaufen, der der leitenden Person im Team eine maßgeschneiderte Passform bietet.

Wie Mark Gurman von Bloomberg berichtet, setzt Apple auf eine App, um Entwicklern dabei zu helfen, das richtige Kopfband und die richtige Lichtdichtung für Vision Pro zu finden. Dabei könnte sich das „W“ auf die die Breite beziehen und das „N“ die Größe des Nasenrückens widerspiegeln. Dabei handelt es sich um Maße, die zum Anpassen von Brillen und anderen optischen Geräten verwendet werden.

Sollte ein Entwickler eine Brille tragen und eine Sehkorrekturhilfe für Vision Pro benötigen, so wird dieser mit Apples Partner Zeiss in Verbindung gebracht und kann dort seine individuelle Sehstärke besprechen. Wie eingangs erwähnt, wird Apple Vision Pro auf einen bestimmten Entwickler im Entwicklungsteam „zugeschnitten“. Andere Teammitglieder können Vision Pro zwar nutzen, allerdings dürfte der Komfort etwas schlechter sein, das das Kopfband und die Lichtdichtung möglicherweise nicht perfekt passen.

Here’s the form a developer will need to fill out when they are approved for a Vision Pro development kit + the Measure and Fit app that uses the camera to determine head band and light seal size. Lenses will come from Zeiss directly. pic.twitter.com/TG7Zuzgcay

