Die Chancen – in der Apple Gerüchteküche – auf eine 48MP Kamera beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus stehen besser denn je. Erneut wird das Gerücht bekräftigt, dass Apple bei den kommenden Non-Pro-Modellen auf eine 48MP Kamera setzt. An das Niveau des 48MP Sensor der Pro-Modelle werden das iPhone 15 und iPhone 15 Plus allerdings nicht ganz herankommen.

iPhone 15: mehr Megapixel, kleinerer Sensor als die Pro-Modelle

Neuesten Gerüchten zufolge wird Apple beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus eine 48MP Kamera verbauen. Im Vergleich zum iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max soll allerdings ein kleineres Sensor zum Einsatz kommen.

Das Gerücht stammt von Weibo-Nutzer„Digital Chat Station“ (via Macrumors), der bereits verschiedene Gerüchte zum Kamerasystem des iPhone 15 und iPhone 15 Pro gestreut hat. Der Leaker behautet unter anderem, dass das iPhone 15 Pro und das „iPhone 15 Pro“ Max den gleichen 1/1,28-Zoll 48-Megapixel-Sensor wie das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max verwenden werden.

Auch wenn das iPhone 15 und iPhone 15 Plus auf eine 48MP Kamera wechseln werden, so sollen diese weitern auf einen kleineren 1/1,15 Zoll setzen.

iPhone 14 und iPhone 14 Plus verfügen über einen 12MP Sensor mit einer Größe von 1/1,9 Zoll. Dies bedeutet, dass die Standardmodelle des iPhone 15 einen um 27 Prozent größeren Sensor erhalten werden. Dies würde eine erhebliche Steigerung im Vergleich zu dem iPhone 14 darstellen. An die Pro-Modelle würde die Verbesserung aber noch nicht ganz heran reichen. Erst im kommenden Jahr beim iPhone 16 Pro soll ein größerer 1/1,14 Zoll Sensor zum Einsatz kommen.

Ein größerer Bildsensor bietet eine verbesserte Bildqualität, indem er mehr Licht einfängt, was zu mehr Details und weniger Rauschen führt, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen.