Seitdem Elon Musk bei Twitter bzw. X das Ruder in der Hand hält, haben wir schon allerhand Veränderungen erlebt. Da fragt man sich manchmal, wie eine Entscheidungsfindung beim Milliardär abläuft. Nun steht die nächste Veränderung an. Nachdem Musk zunächst ankündige, das Erscheinungsbild „Hell“ einzustampfen, rudert er nun wieder ein Stück zurück und gibt zu verstehen, dass das Erscheinungsbild „Dunkel“ zum neuen Standard bestimmt wird und optional der helle Modus weiterhin verfügbar bleibt.

Via Twitter bzw. X gab Elon Musk zunächst zu verstehen, dass seine Plattform zukünftig nur noch auf einen „Dark Mode“ setzen wird, da dies in jeglicher Hinsicht besser sei.

Im weiteren Verlauf gab es allerdings zahlreiche Proteste gegen die bevorstehende Neuerung. Ein Nutzer gab zu verstehen, dass das Lesen von Text bei Tageslicht und aktivierter Dark Mode schwierig sei. Diese Anregung griff Musk in der Tat auf und änderte seine Meinung. Zukünftig soll der Dark Mode zum neuen Standard werden. Weiterhin können sich Nutzer für das Erscheinungsbild „Hell“ entscheiden. Das Erscheinungsbild „Licht dimmen“, bei dem der Hintergrund in einem sehr dunklen Blau – anstatt Schwarz – dargestellt wird, soll allerdings komplett verschwinden.

A lot of people have asked to keep light mode, so we will, but the default will be dark and dim will be deleted

— Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2023