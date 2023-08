Die ersten sieben Monate des Jahres 2023 liegen hinter uns. Nun hat Apple Music verraten, welcher Künstler den Rekord für die meisten Streams am ersten Tag einer Album-Veröffentlichung für sich verbuchen kann. Habt ihr eine Idee?

Das letzte Album „ASTROWORLD“ des Rappers Travis Scott liegt bereits fünf Jahre zurück. In diesem Jahr hat der Künstler mit „UTOPIA“ nachgelegt und das Album kommt augenscheinlich mehr als guten bei den Fans an.

Apple Music hat bekannt gegeben, dass die Neuveröffentlichtung „UTOPIA“ einen neuen Rekord für die meisten Streams am Tag der Veröffentlichung auf der Musik-Streaming-Plattform hingelegt hat.

UTOPIA ist erst vor wenigen Tagen, am 28. Juli erschienen und beinhaltet insgesamt 19 Titeln. Mit von der Partie sind verschiedene Gast-Künstler, wie z.B. Drake oder Beyoncé. Apple Music beschreibt das Album wie folgt

Scott liefert mit Sicherheit etwas ab, das nur er hätte liefern können: ein durch und durch fesselndes Album, das Starpower und experimentelle Kunstfertigkeit in ein wunderbares musikalisches Denkmal verwandelt. Der Boom-Bap-Bombast am Anfang von „HYAENA“, der funkadelic Crunch von „MODERN JAM“ und das proggy Wummern von „CIRCUS MAXIMUS“ sind nur einige Beispiele dafür, wie er sein Klanguniversum mit dieser Platte so großzügig erweitert hat. Er scheint nun eine gewisse Sparsamkeit zu genießen, wie bei „I KNOW?“ und „LOST FOREVER“, ist aber weiterhin nicht in der Lage, dem maximalistischen Nervenkitzel seiner Vergangenheit völlig zu entkommen.

Wenn man berücksichtig, dass sich Travis Scott mit seinem neuen Album unter anderem gegen Taylor Swift’s “Speak Now (Taylor’s Version) durchgesetzt hat, so kann das als ziemlich großer Erfolg verbucht werden.

‚UTOPIA‘ is the moment. 😤

The new @trvisXX project had the most first day streams for an album released on Apple Music so far in 2023.

Run it back: https://t.co/WaVf2gLKDc pic.twitter.com/oHb9vbJFqx

— Apple Music (@AppleMusic) July 31, 2023