Apple Watch 9 soll neue Farboption „Pink“ erhalten

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple im kommenden Monat nicht nur die iPhone 15 Familie, sondern auch neue Apple Watch Modelle ankündigen wird. Dabei soll es für die Apple Watch 9 eine neue Farboption geben.

Am heutigen Tag meldet sich ShrimpApplePro per Twitter / X zur kommenden Apple Watch 9 zu Wort. Der Leaker konnte bereits in der Vergangenheit akkurate Informationen zu unveröffentlichten Apple Produkten liefern. Von daher sollte man etwas genauer hinhören, wenn sich ShrimpApplePro äußert.

Shrimp’s update

– Apple Watch Series 9

Well, i wish i can see anything that is new outside but it looks the same

Added a pink color along with the other 4 colors with the same case material.

There is a new box this time (better than nothing) more compact box.

New chip i guess. pic.twitter.com/rh95TNuady

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 1, 2023