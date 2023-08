Pixar, Adobe, Apple, Autodesk und NVIDIA – einige der prominentesten Namen in der Technologiebranche – haben sich mit der Joint Development Foundation (JDF) vereint, um die Alliance for OpenUSD (AOUSD) zu gründen. Die Allianz hat sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung und Akzeptanz der von Pixar entwickelten Universal Scene Description-Technologie (OpenUSD) voranzutreiben. Ziel ist es, die Interoperabilität von 3D-Inhalten zu fördern und die Vielfalt an 3D-fähigen Produkten sowie Dienstleistungen zu erweitern.

Die Allianz für OpenUSD

OpenUSD, ursprünglich entwickelt von den Pixar Animation Studios, ist eine Technologie zur Beschreibung von 3D-Szenen, die eine Kompatibilität zwischen verschiedenen Tools, Daten und Arbeitsabläufen ermöglicht. Die OpenUSD-Technologie zeichnet sich durch ihre Flexibilität und Leistungsfähigkeit aus und eignet sich hervorragend als Content-Plattform für eine Vielzahl von Industrien und Anwendungen.

Die Allianz plant, schriftliche Spezifikationen zu entwickeln, um die Features von OpenUSD detailliert darzustellen. Dadurch soll eine größere Kompatibilität und eine breitere Akzeptanz, Integration und Implementierung ermöglicht und die Aufnahme in die Spezifikationen anderer Standardisierungsgremien erleichtert werden.

Die Zukunft von OpenUSD

Die Mitglieder der AOUSD sind der Meinung, dass OpenUSD den nächsten Schritt in der 3D-Technologie darstellt. Steve May, Chief Technology Officer bei Pixar und Vorsitzender der AOUSD, erklärt beispielsweise, dass OpenUSD, das Potenzial hat, über Film, visuelle Effekte und Animation hinauszureichen und in andere Branchen zu expandieren:

„OpenUSD basiert auf jahrelanger Forschung und Anwendung in der Pixar-Filmproduktion. Wir haben das Projekt 2016 als Open Source-Projekt veröffentlicht, und der Einfluss von OpenUSD geht nun über Film, visuelle Effekte und Animation hinaus und erstreckt sich auf andere Branchen, die zunehmend auf 3D-Daten für den Medienaustausch angewiesen sind. Mit der Ankündigung der AOUSD läuten wir den nächsten spannenden Schritt ein: die weitere Entwicklung von OpenUSD als Technologie und seine Position als internationaler Standard.“

Die AOUSD bietet eine Plattform für die gesamte Branche, um gemeinsam Verbesserungen der Technologie zu definieren. Sie lädt Unternehmen und Organisationen ein, der Allianz beizutreten und die Zukunft von OpenUSD mitzugestalten. Die Gruppe plant, OpenUSD als internationalen Standard weiterzuentwickeln und zu etablieren, was seinen Einfluss und seine Bedeutung in der Branche erheblich erweitern wird.