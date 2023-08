Wie The Elec berichtet, ist der Startschuss für die Massenproduktion von iPhone 15 Displays gefallen, nachdem Apple grünes Licht für Samsung gegeben hat. Währenddessen bereitet die neue Periskop-Kamera des iPhone 15 Pro Max Probleme, da die Ausbeute der Produktion nicht den Erwartungen entspricht.

Von Prototypen zur Massenproduktion

Obwohl Apple seine Produktentwicklung größtenteils geheim hält, folgt das Unternehmen den Industrienormen für das Post-Prototyping. Der Übergang von einem Design-Prototyp zum Endprodukt umfasst vier Stufen: Engineering Validation Test (EVT), Design Validation Test (DVT), Product Validation Test (PVT) und die Massenproduktion. EVT und DVT gewährleisten die Praxistauglichkeit des Entwurfs für die Produktion und die Großserienfertigung.

Der PVT ist so etwas wie die erste Stufe der Massenproduktion, bei der zunächst etwa 10 % der Produktmengen hergestellt werden. Dabei werden auch eventuelle Ertragsprobleme erkannt. Die Massenproduktion mit voller Kapazität schließt den Prozess ab.

Produktionsstatus der iPhone 15 Displays

Laut The Elec hat Apple die endgültige PVT-Phase für alle vier iPhone 15 Displays abgesegnet, so dass Samsung mit der Massenproduktion beginnen kann. Von den drei geplanten Zulieferern ist Samsung der einzige, der sich nun in der Phase der Massenproduktion befindet. LG wurde unter Vorbehalt zugelassen und muss noch kleinere Verbesserungen vornehmen, bevor das Unternehmen Samsung folgen kann. Der chinesische Zulieferer BOE hinkt jedoch deutlich hinterher. Anhaltende Probleme mit den Dynamic Island Ausschnitten haben Apple dazu veranlasst, die Bestellungen von BOE vorübergehend zurückzuziehen.

Probleme bei der Produktion des Periskop-Objektivs

Das Periskop-Linsenmodul des iPhone 15 Pro Max hat laut dem Bericht mit Produktionsproblemen zu kämpfen. Demnach sind bei diesem Modul, das einen Sony-Sensor in einem LG Innotek-Modul enthält, die Ausbeuteraten hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Ein Periskop-Objektivsystem verwendet ein primäres Objektiv, um ein Bild aufzunehmen, wobei ein Winkelspiegel oder Prisma das Licht in einem 90-Grad-Winkel auf ein sekundäres Objektiv umlenkt, das es dann an den Bildsensor weiterleitet. Um die Brennweite zu verlängern, sind der Bildsensor und die Sekundärlinse seitlich im Inneren des Smartphones angeordnet, was wertvolle Fläche beansprucht.

Das Periskop-Objektivdesign, das ein längeres Teleobjektiv ermöglicht, ohne aus dem Gehäuse herauszuragen, könnte einen optischen Zoombereich von 5x bis 10x bieten, eine deutliche Steigerung gegenüber dem 3x-Bereich des iPhone 14 Pro Max.