In einem strategischen Vorhaben bereitet sich Apple angeblich auf die Übernahme des Sportsenderriesen ESPN vor. Dieser von Wedbush-Analyst Dan Ives prognostizierte Schritt deutet darauf hin, dass Apple sein Angebot an Live-Sportübertragungen ausbauen will, um den Sektor zu dominieren.

Keine Frage des „Ob“, sondern des „Wann“

Dan Ives ist der Meinung, dass die Übernahme von ESPN ein logischer nächster Schritt für Apple wäre. Der Analyst äußerte kürzlich in der CNBC-Sendung „Last Call“, dass die Fusion von Apple und ESPN unvermeidlich sei. Seiner Meinung nach ist es „eine Frage des Wann, nicht des Ob“. Er betonte die Bedeutung von Live-Sport-Inhalten und bezeichnete sie als die „goldene Gans“ für Apple.

In der Vergangenheit gab es bereits Gerüchte, dass Apple ein strategischer Partner von ESPN werden könnte. Ives ist jedoch zuversichtlich, dass ein direkter Kauf wahrscheinlicher ist. Er zieht auch eine Parallele zu dem jüngsten Anstieg der Abonnements für den MLS Season Pass von Apple. Wie Ives weiter ausführt, benötigt Apple TV+ dringend Inhalte, und Sport könnte diese erfolgreich liefern.

In Anbetracht der Kosten für Sportrechte können sich nur die größten Unternehmen, wie Apple, die Rechte realistisch leisten. Ives verweist in dem Zusammenhang auf die beträchtlichen finanziellen Möglichkeiten von Apple. Seiner Meinung nach wäre die potenzielle ESPN-Übernahme erst der Anfang. Er geht davon aus, dass sich Tech-Giganten wie Apple und Amazon zunehmend um Sportinhalte bemühen werden.

Ein strategischer Schritt

„ESPN als Akquisition oder strategische Partnerschaft für Apple ist ein No-Brainer“, schrieb Ives zudem in einer Mitteilung an Wedbush-Investoren, die AppleInsider vorliegt. „Unserer Meinung nach gibt es nur einen Vermögenswert, der dieses Ziel [Live-Sport bei Apple] erreichen würde, und dieser könnte auf den Tisch kommen, je nachdem, wie die strategische Übersicht von Disney aussieht und wo [Disney-CEO Bob] Iger und der Vorstand letztendlich bei diesem Vermögenswert landen.“

ESPN zeigt eine Vielzahl von Sportereignissen, Nachrichtensendungen und Analysen. Disney besitzt einen Großteil von ESPN. Durch diese Beziehung hat Disney eine bedeutende Präsenz im Sportmedienmarkt, und ESPN profitiert von den Ressourcen und der Vermarktungskraft eines globalen Unterhaltungsgiganten wie Disney.

„Wir glauben, dass Apple viel mehr an ESPN als an Disney insgesamt interessiert wäre, da sich Cupertino auf eine Reihe anderer wichtiger strategischer Initiativen konzentriert, wobei eine Übernahme der Maus unserer Meinung nach nicht viel Sinn ergibt“, fuhr er fort. „Dennoch würde eine Übernahme von ESPN (wahrscheinlich für mehr als 50 Milliarden Dollar) strategisch sehr viel Sinn ergeben, wertvolle Sportinhalte und wichtige TV-Rechte für alle wichtigen Profi- und College-Sportarten einbringen und die Cross-Selling-Möglichkeiten sowie die Attraktivität von Apple TV mit Blick auf die Zukunft verändern, während Apple gleichzeitig weltweit auf die Landkarte des Sports tritt.“

Apple hat bereits gezeigt, dass das Unternehmen an den weltweiten Rechten für nahezu alle von ESPN abgedeckten Sportarten interessiert ist. Doch vor einer Übernahme müsste das Unternehmen noch einige Hürden bewältigen. Es ist möglich, ESPN außerhalb den USA zu sehen, aber in den Regionen, in dem der Sender verfügbar ist, wird er mit anderen Diensten gebündelt, und es ist nicht klar, wie die potenziell komplexen Verträge funktionieren würden, wenn Apple den Dienst in sein eigenes Streaming-Netzwerk aufnehmen wollte.