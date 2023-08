Das Anker SOLIX RS40 Balkonkraftwerk könnt ihr euch zeitlich befristet zum Preis von 599 Euro sichern. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 200 Euro bzw. 25 Prozent. Solltet ihr mit dem Kauf eines Balkonkraftwerks liebäugeln, so solltet ihr das Anker SOLIX RS40 Balkonkraftwerk in jedem Fall in die engere Auswahl nehmen.

Anker SOLIX RS40 Balkonkraftwerk nur 599 Euro

Im Lieferumfang des Anker SOLIX RS40 Balkonkraftwerks befinden sich 2x 415W Solarpanele, der 800W Mikrowechselrichter MI80 (aktuell begrenzt auf 600W), Anschlusskabel sowie der übliche Papierkram. Montegematerial ist nicht enthalten und kann beispielsweise hier bestellt werden.

Anfang dieses Jahres haben wir Anker SOLIX RS40P getestet. Das Balkonkraftwerk überzeugt durch eine einfache Installation und eine enorme Effizienz. Dabei kann es flexibel auf einem Flachdach, am Balkon, auf der Dachterrasse oder an weiteren Örtlichkeiten installiert werden. Den MI80 Wechselrichter haben wir erst kürzlich eingebunden. Auch hier ist die Installation ein Kinderspiel. Dieser wird mittels WLAN mit dem Internet verbunden, so dass ihr über die Anker-App euren produzierten Strom nachverfolgen könnt. Noch ist dieser in Deutschland auf 600W begrenzt. Sobald es die hiesigen Gesetze zulassen, wird Anker den MI80 per over-the-air Update von 600W auf 800W erweitern.

Aktuell bietet Anker sein SOLIX RS40 Balkonkraftwerk für 599 Euro an. Im Vergleich zur UVP von 799 Euro entspricht dies einem Rabatt in Höhe von 200 Euro bzw. 25 Prozent.

