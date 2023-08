Die Entwicklung großer Produkte nimmt bei Apple viel Zeit in Anspruch, und in jedes einzelne Produkt fließen Jahre an Arbeit. Bei einer solchen Vorlaufzeit zwischen dem Beginn des Entwicklungsprozesses und der Markteinführung eines Apple-Produkts ist es nicht verwunderlich, dass das Unternehmen weit im Voraus an Komponenten für künftige iPhone- und Mac-Generationen arbeitet. Das zeigt auch die jüngste Entdeckung des Twitter-Nutzers @_orangera1n, der Hinweise auf Apples Arbeit an den zukünftigen A19 und M5 Chips entdeckt hat.

Apple plant voraus mit A19 und M5 Chips

Jüngste Enthüllungen, die vor allem von Orangera1n stammen, deuten darauf hin, dass Apple bereits an seinen Chip-Generationen A19 und M5 arbeitet. Orangera1n teilte ein Bild mit einer Liste von CHIP-Tags, die zur Identifizierung des Chipmodells in Apples Geräten verwendet werden. Diese Identifizierung stellt die Kompatibilität der Firmware sicher und vermeidet fehlerhafte Installationen.

It appears that apple has started work on the A19 and M5 Pro/Max/Ultra SOCs

Also I wonder what 0x6033/0x6034 are pic.twitter.com/C8f5vcrlFv — Ellie 🔥🌸 #DownWithRose #MollySupport #MizuSuprt (@_orangera1n) August 20, 2023

Die Liste der CHIP-Tags zeigt, dass es sowohl für die A-Serie als auch für die M-Serie von Apple Silicon spezifische Identifikatoren gibt. Insbesondere die CPID 0x8130 entspricht wahrscheinlich dem A19 Chip. Die Kennungen 0x6050, 0x6051 und 0x6052 hängen wahrscheinlich mit dem M5 Pro, M5 Max bzw. M5 Ultra zusammen.

Orangera1n gibt zwar nicht an, woher die Tags stammen, aber es scheint, dass die Liste von einem Skript generiert wurde, welches über das Apple-Wiki verbreitet wurde und das mit Brute-Force-Verfahren nach Apple Chip IDs vom Tatsu Signing Server sucht und Antworten notiert, die keinen Fehlercode zurückgeben. Diese Codes enthalten jedoch keine Spezifikationen oder Merkmale der Chips. Sie weisen lediglich auf die Existenz und die laufenden Arbeiten an diesen zukünftigen Komponenten hin.

Die Ergebnisse stehen im Einklang mit den Konventionen von Apples Chipbezeichnungen. Wenn sich der bisherige Weg fortsetzt, könnte der A19 Chip im Jahr 2025 in den iPhone 17 Pro Modellen zum Einsatz kommen. Doch zunächst freuen wir uns auf den A17 Bionic, der erste 3nm-Chip von Apple. Dieser soll zusammen mit den iPhone 15 Pro Modellen im September vorgestellt werden. Der neue Chip könnte laut aktuellen Gerüchten unter anderem schnellere Performance-Kerne und eine größere GPU bieten.