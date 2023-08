Jahr für Jahr wiederholen sich die Ereignisse und man kann schon fast die Uhr danach stellen, dass Mobilfunkunternehmen die Registrierung für die neuen iPhone-Modelle entgegen nehmen. Auch wenn o2 mit keiner Silbe die Bezeichnung „iPhone 15“ in den Mund nimmt, gehen wir davon aus, dass o2 die neue Webseite zur Registrierung für neue Smartphones im Hinblick auf das kommende iPhone 15 online gestellt hat.

o2 ist bereit für das iPhone 15

Lange wird es nicht mehr dauern, bis Apple die neuen iPhone-Modelle vorstellen und auf den Markt bringen wird. Im vorauseilenden Gehorsam bereitet sich o2 auf die bevorstehende Apple Keynote vor. Aktuell rechnen wir damit, dass diese am 12. September stattfinden wird.

Im Vorfeld positioniert sich o2, rührt bereits die Werbetrommel und hat eine Webseite für die „neuen Smartphones 2023“ ins Leben gerufen. Man muss kein großer Prophet sein, um erahnen zu können, dass die Webseite im Hinblick auf das iPhone 15 (Pro) geschaltet wurde, auch wenn o2 die Frage stellt: „Neue Smartphones 2023: Samsung Galaxy oder iPhone?“

Es heißt

Jetzt registrieren und einer der Ersten sein. Du möchtest erfahren, wenn neue Handy Modelle kommen? Dann registriere dich jetzt für unser Smartphone Neuheiten Mailing. Und sollte dir das Mailing nicht gefallen, kannst du dich jederzeit abmelden.

Sollte Apple die neue iPhone 15 Familie tatsächlich am 12. September 2023 vorstellen, so könnte der Vorverkauf bei o2, der Telekom und Vodafone am 15. September 2023 starten.

