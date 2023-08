Samsungs Marketing-Team hatte in der Vergangenheit bereits einige Geistesblitze, dank denen das Unternehmen nicht immer allzu glaubwürdig wirkte. Der jüngste Werbestreich stellt jedoch eine einfallsreiche Abwechslung dar. So hat Samsung seine „Try Galaxy“-Webseite aktualisiert, um iPhone-Nutzern faltbare Smartphones schmackhaft zu machen. Alles, was ihr hierfür benötigt: zwei iPhones.

Virtueller Testlauf für ein faltbares Smartphone

Die Web-App „Try Galaxy“ gibt iPhone-Besitzern die Möglichkeit, die Software der Galaxy-Smarphones auszuprobieren. Natürlich ist die Demo in ihrer Funktion eingeschränkt. Doch zu den Funktionen, die man bisher testen konnte, gehörten eine Auswahl der vorinstallierten Apps von Samsung und Google, einschließlich Google Messages, die Kamera und den Object Eraser, ein Tool, das Objekte aus einem Foto entfernen kann. Es gibt auch Demos von Samsung Health, Smart Switch (zum Übertragen von Daten von einem anderen Smartphone), Samsungs Kindermodus und mehr.

Nun hält das Unternehmen ein Update bereit, das Samsungs neuestes Flaggschiff-Smartphone in den Mittelpunkt stellt. Das Galaxy Z Fold5 bietet ein 6,2 Zoll Cover-Display, welches sich wie ein Buch zu einem 7,6 Zoll Display aufklappen lässt. Damit Samsung auch dieses „Erlebnis“ vermitteln kann, sind zwei iPhones erforderlich, die beide die „Try Galaxy“-App auf dem Startbildschirm installiert haben. Die Web-App gibt es über die „Try Galaxy“-Webseite, die auch einen QR-Code enthält.

Die Demo muss auf beiden iPhones gestartet werden, wobei das erste iPhone einen Code generiert, während das andere den Code akzeptiert, um eine Synchronisierung zwischen den beiden Geräten aufzubauen. Anschließend wird ein einziger Bildschirm auf zwei iPhones aufgeteilt, womit das größere Display des Galaxy Fold simulieren werden soll.

Auch diese Demo bietet nur eine relativ geringe Auswahl von Erfahrungen, die ausprobiert werden können. Dabei gibt es jedoch einen guten Überblick auf die Galaxy Fold-Optionen. Nutzer können ein Air Hockey-Spiel spielen, eine Anleitung zum Multitasking durchgehen oder ein Video sehen, das auf zwei Bildschirme aufgeteilt ist. Fast alles, was in der Multiscreen-Ansicht verfügbar ist, ist ein Video-Walkthrough, das von Samsung gesteuert wird. Dennoch gesellt sich die Fold-Demo zu dem guten Gesamteindruck, den die „Try Galaxy“-App vermittelt. Ob einem Android am Ende mehr zusagt, bleibt offen. Zumindest lassen sich so auch die Vorteile von iOS besser einschätzen, falls man keine Gelegenheit hat, ein echtes Galaxy-Smartphone zu testen.

Apple betreibt übrigens ebenfalls Bemühungen, die Android-Nutzer von den Vorteilen des iPhone zu überzeugen. So zeigt die „Switch to iPhone“-Kampagne, wie einfach man von Android auf iOS umsteigen kann und wie sicher das iPhone im Vergleich ist.