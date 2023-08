Anfang dieses Monats hatten wir euch auf das Nothing OS 2.0.2 Update für das Nothing Phone (2) hingewiesen. Nun haben die Entwickler noch einmal nachgelegt und Version 2.0.2a für Besitzer des Nothing Phone (2) freigegeben.

Nothing Phone (2): Nothing OS 2.0.2a ist da

Vergangenen Monat wurde das Nothing Phone (2) angekündigt und auf den markt gebracht. Der Hersteller möchte die Oberklasse angreifen und das neue Modell wurde im Vergleich zum Nothing Phone (1) deutlich verbessert. Ab sofort steht ein weiteres Softwareupdate für das Smartphone zur Verfügung, mit dem die Entwickler das Kamerasystem verbessern.

In den Release-Notes heißt es

Verbesserungen für die Kamera

Klarere Wiedergabe von Gesichtern in Innenbereichen

Optimierte Highlight-Stufen bei schlechten Lichtverhältnissen

Hinzufügung eines UI-Elements zur Anzeige eines aktiven HDR

Optimierte Highlight-Exposition bei HDR-Aufnahmen

Weniger stumpfe Farbtöne bei HDR-Aufnahmen

Beseitigung des Halo-Effekt-Problems bei HDR-Aufnahmen im Hochformat

Um das Update zu installieren ruft „Einstellungen“ -> „System“ -> „Systemaktualisierung“ auf eurem Gerät auf.