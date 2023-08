Amazon nutzt den Sommerschlussverkauf, um Microsoft 365 in den Mittelpunkt zu stellen. Zu Auswahl stehen Microsoft 365 Single (15 Monate, 1 Nutzer) sowie Microsoft 365 Family (27 Monate, 6 Nutzer).

Microsoft 365 mit Rabatt kaufen

Immer mal wieder steht Microsoft bei Amazon im Rahmen der Angebote des Tages oder ähnliche Aktionen im Fokus. Nun setzt der Online Händler wieder einmal den Rotstift an und reduziert die Office-Suite. Ihr habt die Qual der Wahl. Benötigt ihr nur eine Einzellizenz, so könnte Microsoft 365 Single für euch die richtige Wahl sein. Das Abo erhaltet ihr zum 46,99 Euro. Allerdings handelt es sich nicht um ein Jahres-Abo, sondern vielmehr um ein 15 Monats-Abo.

Zu Hause oder unterwegs seid ihr mit den aktuellsten Versionen der bewährten Office-Apps wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote auf jedem Gerät immer auf dem Laufenden. 1TB OneDrive Cloud Speicher ist ebenso mit von der Partie.

Darüberhinaus könnt ihr euch für Microsoft 365 Family entscheiden und das Abo mit bis zu 6 Anwendern nutzen. Hier steht dieses Mal das 27-Monats-Abo zum Preis von 118,96 Euro zur Auswahl. Enthalten in Microsoft 365 Family (6 Nutzer) sind in jedem Fall die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung. Entscheidet ihr euch für Microsoft 365 Family und das 27-Monats-Abo, so werden rein rechnerisch nur 4,41 Euro pro Monat für Microsoft 365 fällig. Und dieses Paket könnt ihr mit bis zu 6 Personen teilen.