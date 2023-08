Apple wird in wenigen Wochen das neue iPhone 15 vorstellen und somit gewinnt die Gerüchteküche nochmals an Fahrt. Zum aktuellen Zeitpunkt spricht vieles dafür, dass bei allen vier neuen Modellen ein USB-C-Anschluss anstatt Lightning verbaut sein wird. Dieser Wechsel würde verschiedene Vorteile mit sich bringen. Es scheint, dass die USB-C-Anschlüsse ebenfalls Thunderbolt unterstützen werden. Nun sorgen jedoch einige Kabel erneut für Spekulationen rund um die USB-C-Fähigkeiten des iPhone 15. So könnte das dem iPhone 15 beiliegende USB-C-Kabel womöglich auf USB 2.0-Geschwindigkeiten beschränkt sein.

iPhone 15 und USB-C

Viele Quellen haben sich darauf geeinigt, dass das iPhone 15 mit einem USB-C-Anschluss anstelle des traditionellen Lightning-Anschlusses kommen wird. USB-C bietet Vorteile wie bessere Kompatibilität, schnelles Aufladen und schnellere Datenübertragung. Dennoch bleibt die genaue Art von Apples USB-C-Implementierung für das iPhone 15 ein Geheimnis.

Bilder, die diesen Monat durchgesickert sind, zeigten die USB-C-Komponenten für das iPhone 15. Experten zufolge verfügen diese Komponenten über einen Retimer-Chip, ähnlich wie bei Thunderbolt-Geräten, was auf Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s schließen lässt. Kürzlich sind auch Bilder von neuen geflochtenen USB-C-Kabeln aufgetaucht, die angeblich von Apple stammen. Diese Kabel sind 1,5 Meter lang und in verschiedenen Farben erhältlich. Der Leaker Majin Bu hat weitere Details über diese Kabel in Erfahrung gebracht, und sie könnten eine unerfreuliche Information offenbaren.

New iPhone 15 USB C Cable Info Confirmed

1.6M long

16Pins

Thicker and more resistant

USB 2.0 20V3A

No MFI pic.twitter.com/WV4unodWPg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 23, 2023

Laut Majin Bu sind die frisch entdeckten USB-C-Kabel tatsächlich länger als die derzeit im Lieferumfang des iPhone enthaltenen. Die Kabel sind auch dicker, was bedeutet, dass sie haltbarer sein dürften. Majin Bu behauptet jedoch, dass die Kabel auf USB 2.0 auslegt sind, obwohl sie einen USB-C-Anschluss haben.

Mit anderen Worten, sie sind auf die gleichen Datenübertragungsgeschwindigkeiten wie der Lightning-Anschluss beschränkt. Genauer gesagt ist USB 2.0 nur in der Lage, Daten mit einer maximalen Geschwindigkeit von 480 Mbit/s zu übertragen.

Allgemein gibt es einige mögliche Szenarien, die man im Auge behalten sollte: