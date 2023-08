Im Laufe des nächsten Monats wird Apple aller Voraussicht nach die neue iPhone 15 Familie ankündigen. Zum aktuellen Zeitpunkt spricht vieles dafür, dass bei allen vier neuen Modellen ein USB-C Anschluss anstatt Lightning verbaut sein wird. Dieser Wechsel würde verschiedene Vorteile mit sich bringen. Es scheint, dass die USB-C Anschlüsse ebenfalls Thunderbolt unterstützen werden. Ob dies allerdings für alle neuen Modelle gilt, bleibt abzuwarten.

iPhone 15 und USB-C: Neue Hinweise auf Thunderbolt-Unterstützung

In den vergangenen Tagen sind mehrfach USB-C Komponenten aufgetaucht, die zum iPhone 15 gehören sollen. Darüberhinaus haben die Spezialisten von ChargerLab weitere Fotos zugespielt bekommen und diese neuer inspiziert.

Thematisieren wir kurz den Begriff „Thunberbolt“. Thunderbolt ist eine Hardwareschnittstelle, die von Intel in Zusammenarbeit mit Apple entwickelt wurde, um Daten mit hoher Geschwindigkeit zu übertragen. Die aktuelle Version von Thunderbolt funktioniert über den USB-C-Anschluss und ist in vielen Apple-Geräten wie Macs und dem iPad Pro vorhanden. Nun könnte auch die iPhone 15 Familie bzw. ein Teil davon mit Thunderbolt-Unterstützung ausgestattet werden.

ChargerLab konnte einen mysteriösen Chip neben der USB-C Buchse erkennen. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich bei diesem um einen Rebtimer-Chip handelt. Dies deutet wiederum darauf hin, dass mehrere Modelle der iPhone 15 Serie die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung von 40 Gbit/s über Thunderbolt/USB4 unterstützen werden.

Der Retimer-Chip dient in erster Linie der Rekonstruktion von Signalen und der Reduzierung von Signaljittern. Dieser Chip, der häufig von ChargerLAB in zerlegten Thunderbolt/USB4-Hochgeschwindigkeitsgeräten gefunden wurde, verbessert die Signalübertragungsstabilität für Datenanschlüsse mit hoher Bandbreite und ermöglicht so längere Übertragungsentfernungen.

Konkret wurde dieser Chip bei den USB-C Komponenten des iPhone 15, iPhone 15 Plus und iPhone 15 Pro Max gefunden (iPhone 15 Pro lag nicht vor). Ob dies nun zwangsläufig bedeutet, dass alle vier iPhone 15 Modelle auch Thunderbolt unterstützen bleibt abzuwarten. Gut möglich, dasss Apple das Ganze auf die Pro-Modelle beschränkt.

Kurzum: Der USB-C Anschluss beim iPhone 15 (bzw. bei den Pro-Modellen) dürfte in der Lage sein, Daten mit viel höheren Geschwindigkeiten zu übertragen, als dies mit dem Lightning-Anschluss möglich ist. Der Lightning-Anschluss basiert auf USB 2.0, das bis zu 480 Mbit/s überträgt. Typische USB-C Anschlüsse übertragen Daten zwischen 5 Gbit/s und 10 Gbit/s. Bei Thunderbolt steigen die Datenübertragungsgeschwindigkeiten auf 40 Gbit/s. Auf diese Art und Weise wird die Datenübertragung größerer Datenmengen (z.B. ProRes-Videos) deutlich beschleunigt.

Ein weiterer Nebeneffekt beim Umstieg von Lightning auf USB-C könnte auch sein, dass das iPhone schneller aufgeladen werden könnte.