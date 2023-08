In den letzten Tagen hatte es sich bereits verstärkt angedeutet, nun wurde das Solarpaket I und damit einhergehend Änderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetes durch die Bundesregierung beschlossen. In erster Line blicken wir dabei auf die Erleichterungen, die zukünftig für Balkonkraftwerke zum Tragen kommen. Eine der wichtigsten Neuerungen ist, dass die Wechselrichterleistung für Steckersolargeräte zukünftig von 600W auf 800W ansteigt.

Solarpaket: Erleichterungen für Balkonkraftwerke kommen

In den vergangenen Monaten haben wir uns näher mit Balkonkraftwerken beschäftigt und unter anderem einen näheren Blick auf Anker SOLIX und EcoFlow PowerStream geworfen. Mit Spannung haben wir nun auf die heute von der Bundesregierung beschlossenen Änderungen geblickt.

Die Bundesregierung setzt dabei auf eine Entbürokratisierung bei Balkon-PV durch Meldevereinfachungen und einfachere, anwenderfreundliche Regeln für Netzstecker. Zusammengefasst heißt es wie folgt:

Balkon-PV-Anlagen sollen möglichst unkompliziert in Betrieb genommen werden. Hierfür soll die vorherige Anmeldung beim Netzbetreiber entfallen und die Anmeldung im Marktstammdatenregister auf wenige, einfach einzugebende Daten beschränkt werden. Die Inbetriebnahme von Balkon-PV- Anlagen soll nicht dadurch behindert werden, dass zunächst ein Zweirichtungszähler eingebaut werden muss. Daher sollen übergangsweise bis zur Installation eines geeichten Zweirichtungszählers rückwärtsdrehende Zähler geduldet werden. Auch ist es unser Ziel, Balkon-PV auch mit dem Schukostecker zu ermöglichen. Die „Steckerfrage“ wird aber rechtlich nicht im Gesetz sondern in technischen Normen geregelt. Die Norm wird derzeit durch den VDE (genauer DKE) überarbeitet.

Im Gesetzesentwurf der Bundesregierung heißt es weiter

Eines oder mehrere Steckersolargeräte mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben und der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet werden, können demnach unter Einhaltung der für die Ausführung eines Netzanschlusses maßgeb- lichen Regelungen angeschlossen werden. Die installierte Leistung bezieht sich hier, wie insgesamt bei Solaranlagen im EEG, auf die Modulleistung. Durch das Abstellen auf die insgesamt installierte Leistung beziehungsweise die insgesamt vorliegende Wechsel- richterleistung werden mehrere Steckersolargeräte, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden, kumuliert betrachtet. Dies ist sachgerecht, da mehrere Anlagen unterhalb der Schwellenwerte, die diese gemeinsam überschreiten, die glei- chen Netzwirkungen haben wie eine größere Anlage, die alleine die Schwellenwerte über- schreitet.

Bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch bei 80 Prozent liegen. Der Zubau von Photovoltaik betrug 2022 rund 7,5 GW. Allein bis Juli 2023 kamen jetzt erneut über 7,5 GW dazu. Dieses Jahr ist ein zweistelliger PV-Zubau erwartet.

Noch wird es allerdings ein paar Monate dauern, bis das Gesetzt in Kraft tritt. Aktuell wird damit gerechnet, dass dies Anfang 2024 der Fall ist. Im Hinblick auf die Gesetzesänderungen könnte es durchaus Sinn machen, sich ein Balkonkraftwerk mit einem 800W Wechselrichter anzuschaffen, der derzeit auf 600W gegrenzt ist und mit einem Softwareupdate auf 800W entfesselt werden kann. Sobald bei uns in Deutschland die 800W anstatt der 600W für Balkonkraftwerke freigegeben werden, können sowohl der Anker MI80 Wechselrichter als auch der EcoFLow PowerStream Wechselrichter per Over-the-Air-Update von 600 Watt auf 800 Watt erweitert werden.

Angebot Anker SOLIX RS40 Balkonkraftwerk, Kostenloses OTA-Update 800W-Mikro-Wechselrichter, begrenzt auf... KOSTENLOSES OTA-UPDATE: Unkomplizierte, genehmigungsfreie Anmeldung bei einer Leistung von weniger...

ERSTKLASSIGE EFFIZIENZ: Bei guten Lichtverhältnissen kann ein 800W-Mikro-Wechselrichter eine...

Angebot eufy by Anker RoboVac 15C Saugroboter [BoostIQ] mit WLAN Funktion, extrem flaches Design, 1300Pa... DER GANZ NEUE ROBOVAC: Ausgestattet mit WLAN-Konnektivität, superschlankem Design und zugleich mit...

BOOSTIQ TECHNOLOGIE: Erhöht automatisch die Saugkraft innerhalb von nur 1,5 Sekunden auf sehr...