Die Deutsche Telekom informiert regelmäßig über den Ausbau ihres Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Nun zeigt das Bonner Unternehmen auf, die das eine Netz das andere Netz noch besser macht. Die Telekom nutzt eine starke Glasfaseranbindung für noch besseres 5G.

10.000 Mobilfunkstandorte dank neuster Technik mit 10 Gbit/s angebunden

Die Deutsche Telekom informiert, dass das Unternehmen für ein noch besseres Mobilfunkerlebnis und schnellstes 5G sorgt. Dazu hat man bundesweit bereits 83 Prozent aller 5G-Mobilfunkstandorte über Glasfaser angebunden. Diese leistungsfähige Verbindung der Mobilfunkantennen zur dahinter liegenden Netzinfrastruktur ist entscheidend, um den steigenden mobilen Datenverkehr im Netz schnell und zuverlässig zu transportieren.

Darüberhinaus rüstet die Telekom das Mobilfunknetz kontinuierlich mit modernster Technik auf: So verfügen jetzt mehr als 10.000 5G-Mobilfunkstandorte über Glasfaseranbindungen mit einer Geschwindigkeit von 10 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) – das entspricht etwa 40 Prozent aller mit Glasfaser erschlossenen 5G-Mobilfunkanlagen der Telekom. Der höhere Datendurchsatz ermöglicht noch mehr Kapazität und maximale Datenraten für Kunden in der jeweiligen Mobilfunkzelle. Insbesondere an Orten mit hoher Netzauslastung profitieren Menschen so unterwegs von zusätzlicher Bandbreite.

Auch einen kleinen Ausblick gibt das Unternehmen. So möchte die Telekom bis zum Jahr 2026 über 28.000 Mobilfunkstandorte mit einer Highspeed-Anbindung mit 10 Gbit/s ausstatten.

5G-Abdeckung bei 95 Prozent

Seit dem Start von 5G im Jahr 2019 hat die Telekom insgesamt mehr als 25.000 Mobilfunk-Standorte deutschlandweit mit 5G ausgestattet oder neu gebaut. Bundesweit können bereits 80 Millionen Menschen das 5G-Netz der Telekom nutzen – das entspricht mehr als 95 Prozent der Bevölkerung. Bis zum Jahr 2025 möchte die Telekom 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G erreichen.