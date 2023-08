Nachdem wir uns gerade erst eine der möglichen neuen Farboptionen des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max angeschaut haben, legt der Leaker Majin Bu nach und stellt eine hellgrüne Ausführung für die Standard-Modelle des iPhone 15 in Aussicht.

Wenige Wochen vor der Enthüllung der iPhone 15 Modelle kursieren weiterhin Gerüchte über neue Farboptionen für die nächste iPhone-Generation. Den neuesten Informationen zufolge wird Apple eine hellgrüne Farboption für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus einführen.

Laut Majin Bu könnte die neue Farbe dem grünen Finish des iPhone 12 und des eingestellten iPhone 12 mini sehr ähnlich sein. Der Leaker ist sich jedoch nicht sicher, ob die Farbe bereits bei der Markteinführung des iPhone 15 und iPhone 15 Plus im September verfügbar sein wird, oder ob sie als zusätzliche Farboption im Frühjahr 2024 eingeführt wird.

The iPhone 15 series could receive the green color. A mockup of this color was also made. It looks like it will be very similar to the green already seen on the iPhone 12 series. pic.twitter.com/8MI8kJciw6

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 28, 2023