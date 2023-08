Kaum hat Apple die nächste Keynote für den 12. September 2023 angekündigt, meldet sich Analyst Ming Chi Kuo mit seiner Einschätzung zur kommenden iPhone 15 Familie zu Wort.

Kuo informiert über iPhone 15: neue Farben, gelöste Produktionsprobleme und mehr

Mit seinem jüngsten Update zu den kommenden berichtet Kuo, dass Apple und seine Zulieferer grundsätzlich Produktionsprobleme bei den sogenannten Stacked CIS-Sensoren, beim Display, den Akkus und dem Titanrahmen hatten. Die Probleme bei den Bildsensoren wurden durch eine Erhöhung der Produktionskapazität gelöst, betrifft jedoch immer noch etwa 10–15 Prozent der Auslieferungen der regulärer Modelle. Durch die Änderung des Lieferanten-Lieferverhältnisses wurde das Panel-Problem behoben.

Die Probleme bei den Batterien und beim Titanrahmen wurden hauptsächlich durch eine Verbesserung der Produktionsausbeute gelöst. Weiter heißt es, dass die Produktionsherausforderungen des Titanrahmens bei der aufwendigen Verarbeitung und erheblichen Designänderungen während der Entwicklung lagen. Dies sei unter anderem der Grund dafür gewesen, dass sich Apple gegen einen Button mit haitischem Feedback entschieden hat.

iPhone 15 updates / iPhone 15更新https://t.co/K5SFMSdLiv — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 30, 2023

Kuo weiß weiter zu berichten, dass der Titanrahmen zur Gewichtsreduzierung der Pro-Modelle beitragen wird. Das iPhone 15 Pro, so der Analyst, ist erst kürzlich in die Massenproduktion gegangen, so dass dieses Modell etwas hinter den anderen drei Modellen hinterher hinkt.

Das sollen die kommenden Farben sein

Kuo ist der Meinung, dass Apple bei den Pro-Modellen auf die Farben Grau, Weiß, Schwarz und Blau setzt. Bei den Non-Pro-Modellen sollen Käufer die Wahl zwischen Schwarz, Rosa, Gelb, Blau und Grün haben.