Apple überlegt seit längerem, das 3D-Druckverfahren in den Produkt-Design-Prozess einfließen zu lassen. Aus einem aktuellen Bericht geht hervor, dass Apple den 3D-Druck erstmals als eine Art Testlauf mit bestimmten Modellen der kommenden Apple Watch Series 9 einsetzen wird.

Gurman: 3D-Druck kommt bei der Apple Watch 9 zum Einsatz

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple 3D-Drucker verwendet, um das Gehäuse für einige der kommenden Apple Watch Series 9 Modelle herzustellen. Der neue Herstellungsprozess, den Apple testet, würde weniger Material verbrauchen als die großen Metallplatten, die für die herkömmliche CNC-Fertigung benötigt werden, und außerdem die Zeit verkürzen, die für die Herstellung neuer Geräte erforderlich ist.

In dem Bericht heißt es weiter, dass Apple mit einer Technik namens „Binder Jetting“ in der Lage ist, die Umrisse eines Geräts mithilfe einer pulverförmigen Substanz nahezu originalgetreu zu drucken. In einem zweiten Prozess wird das Material mithilfe von Hitze und Druck zu einer Substanz gepresst, die sich wie Stahl anfühlt, und anschließend durch einen Mahlprozess verfeinert.

Gurman ist zu Ohren gekommen, dass der 3D Druck zunächst für das Gehäuse der Apple Watch 9 aus Edelstahl zum Einsatz kommt. Dies dürfte der Startschuss für weitere Modelle im kommenden Jahr. Nächstes Jahr könnte dann auch Apple Geräte aus Titan zum Teil aus dem 3D Drucker stammen. Apples Fertigungspartner sollen den neuen Prozess bereits seit drei Jahren testen.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir lesen, dass Apple zukünftig Komponenten aus dem 3D Drucker einsetzen wird. Im Juli sprach ebenfalls der gut unterrichtete Analyst Ming Chi Kuo davon, dass Apple bei der Apple Watch Ultra 2 erste Titan-Komponenten aus dem 3D Drucker verwendet. Ob es nun die Apple Watch 9 oder die Apple Watch Ultra 2 oder beide Produkte werden, bei der Apple auf ein 3D Druckverfahren setzt, lassen wir mal dahingestellt. Es scheint festzustehen, dass sich die Verantwortlichen in Cupertino bereits intensiv mit dem Thema beschäftigen und das Ganze in den kommenden Jahren ausbauen werden.