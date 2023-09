Über die Farbpalette des iPhone 15 und iPhone 15 Pro wurde bereits viel spekuliert. Dank einem kompletten Satz Dummy-Modelle der iPhone 15 Generation erhalten wir kurz vor der offiziellen Enthüllung den bisher besten Blick auf die erwarteten Farben der neuen iPhones.

Erwartetes Farbangebot für das iPhone 15

Bevor die iPhone 15 Modelle am 12. September offiziell von Apple vorgestellt werden, zeigt AppleInsider in einem Video, wie die neuen iPhones aussehen könnten. Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus werden voraussichtlich in fünf Farben erhältlich sein: Weiß, Schwarz, Blau, Gelb und Rosa. Die neuen Farbtöne sind größtenteils pastellfarben und bestätigen damit kursierende Gerüchte.

Die traditionellen weißen und schwarzen Modelle behalten ihr klassisches Aussehen bei, mit glänzenden einfarbigen Rückseiten und matten Seiten. Die weiße Variante hat rein silberne Seiten, während die schwarze Variante an den Seiten in Schwarz gehalten ist.

Apple hat sich anscheinend dazu entschieden, die Farbtöne abzuschwächen. So sind die Farben Blau, Gelb und Rosa beim iPhone 15 im Vergleich zu den Vorgängerversionen weicher. Insbesondere das kommende Gelb ist dezenter als das des iPhone 14.

Die von AppleInsider gezeigten Dummys deuten auch auf andere Merkmale hin: den USB-C-Anschluss, ein leicht verändertes Design und die Dynamic Island auf der Vorderseite. Die Modelle weisen weiterhin jeweils ein SIM-Kartenfach auf, welches bei den US-Modellen fehlen dürfte, da Apple in den Staaten komplett auf eSIM setzt.

iPhone 15 Pro: Die erwartete Farbpalette

Apple wird aller Voraussicht für das iPhone 15 Pro sowie Pro Max ein Titanium-Finish einführen und damit die bisherige Edelstahl-Variante ersetzen. Mit dieser Umstellung soll auch ein neues Titan-Grau als Farboption hinzukommen, ebenso eine dunkelblaue Variante. Im Gegenzug sollen die Farboptionen Gold und Dunkellila eingestellt werden.

Für die neuen Pro-Modelle werden letztendlich vier Farben erwartet: Silber, Schwarz, Grau und Blau. Das Blau sticht unter den gezeigten Farben hervor. Es scheint eine tiefere Iteration des Sierrablau zu sein, das beim iPhone 13 Pro verwendet wird. Merkmale wie das aktualisierte Design, die Aktionstaste und der Type-C Thunderbolt-Anschluss sind ebenfalls auf diesen Dummys zu sehen.

Warten auf eine offizielle Bestätigung

Apple bereitet sich auf sein „Vorfreu dich“-Event am 12. September vor. Hier werden wir wahrscheinlich die iPhone 15 Serie, die Apple Watch Series 9 und eine aktualisierte Apple Watch Ultra zu sehen bekommen. Nur die Zeit wird zeigen, ob die Farbgerüchte und andere Spekulationen zutreffen. Solange empfehlen wir euch das Video von AppleInsider: