Apple hat in dieser Woche damit begonnen, zertifizierte, überholte 15 Zoll MacBook Air Modelle über seinen Online Refurbished Store in ausgewählten europäischen Ländern zu verkaufen. Zu diesen Ländern gehören bisher Deutschland, die Schweiz, Österreich, die Niederlande, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Irland und Polen. Die Verfügbarkeit wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen auf die USA, Kanada und weitere Länder ausgeweitet.

Generalüberholtes 15 Zoll MacBook Air jetzt verfügbar

Die im Refurbished Store verkauften Produkte sind Rückläufer, die aus verschiedenen Gründen, sei es Nichtgefallen oder technische Mängel, an Apple zurückgegeben wurden. Doch bevor sie wieder in den Verkauf gelangen, durchlaufen sie einen rigorosen Überprüfungsprozess. Ein Apple-Techniker reinigt und inspiziert jedes Gerät und erneuert den Akku. So können Kunden sicher sein, dass sie ein qualitativ hochwertiges Produkt erwerben. Ein kleiner Nachteil beim Kauf eines generalüberholten Produktes ist die potenzielle Limitierung in der Konfigurationsauswahl, da nicht jedes Modell immer verfügbar ist.

Der Preisvorteil ist hingegen ein unschlagbares Argument. Wie bei generalüberholten Macs üblich, sind die Preise im Vergleich zu fabrikneuen Modellen um ca. 15 Prozent gesenkt.

-> Hier geht es zum MacBook Air in Apples Refurbished Store

Das 15 Zoll MacBook Air

Im Rahmen der WWDC-Keynote hatte Apple Anfang Juni das neue 15 Zoll MacBook Air angekündigt und kurz darauf in den Handel gebracht. Im Grunde ist dieses Modell der große Bruder des 13 Zoll MacBook Air.

Uns konnte das 15 Zoll Display des MacBook Air im Test überzeugen. Der größere Bildschirm ist definitiv ein Gewinn, die Darstellung ist überzeugend und farbtreu. Der zweite Unterschied zwischen dem 15 Zoll und 13 Zoll Modell liegt im verbauten M2-Chip.

Im Basismodell des 13 Zoll MacBook Air schlägt ein M2-Chip mit 8-Core CPU, 8-Core GPU und 8 GB gemeinsamer Speicher. Blickt man auf das Einsteigermodell des 15 Zoll MacBook Air, so erwartet uns dort ein M2-Chip mit 8-Core CPU, 10-Core GPU und 8 GB gemeinsamer Speicher. Apple verbaut standardmäßig beim 15 Zoll Modell somit einen M2-Chip, der zwei Grafikkerne mehr aufweist. Zudem wurde das Soundsystem verbessert und weitere Detailverbesserungen vorgenommen.

Neugerät bei Amazon nahezu so preiswert wie das gebrauchte Gerät bei Apple

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass ihr bei Amazon nur ein paar Euros drauflegen müsst, um das 15 Zoll MacBook Air M2 als Neugerät zu erhalten. Preislich startet dieses bei 1365 Euro.

