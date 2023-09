Die Analysten von Morgan Stanley widersprechen aktuellen Prognosen, die von gedämpften Verkaufszahlen für das iPhone 15 ausgehen. Stattdessen rechnen sie laut AppleInsider mit einer stärkeren Performance des iPhone 15. Somit bleibt Morgan Stanley optimistisch, was die nahe Zukunft von Apple angeht und hält an einem Kursziel von 215 US-Dollar fest.

Optimismus bezüglich der iPhone 15 Verkäufe

Trotz der vor kurzem von Wedbush geäußerten Befürchtungen, dass sich der iPhone 15 Zyklus abschwächen könnte, geht Morgan Stanley davon aus, dass die iPhone-Umsätze im Geschäftsjahr 24 im Vergleich zum Vorjahr steigen werden. Diese Prognose ergibt sich aus mehreren Faktoren, darunter der starken Installationsbasis, einem neuen Upgrade-Zyklus und einer weiteren Verschiebung zu den Pro-Modellen, was den durchschnittlichen Verkaufspreis steigen lassen wird.

Zwar werden für das iPhone 15 technische Verbesserungen vorausgesagt, doch werden keine großen Überraschungen bei den Spezifikationen erwartet. Dabei bleibt die Preisgestaltung des iPhone ein eher umstrittenes Thema. Diverse Analysten sagen eine allgemeine Preiserhöhung für das iPhone 15 voraus. Morgan Stanley ist jedoch anderer Meinung und geht davon aus, dass Apple die niedrigeren Speicherpreise nutzen wird, um die Verkaufspreise im Vergleich zum Vorjahr konstant zu halten. Die Ausnahme könnte das iPhone 15 Pro Max bilden, das aufgrund seines zusätzlichen Periskop-Objektivs eine Preiserhöhung um 150 US-Dollar erfahren könnte.

Laut Morgan Stanley wäre es unwahrscheinlich für Apple, die Preise in einem Smartphone-Markt zu erhöhen, der im Jahresvergleich um 11 Prozent geschrumpft ist. So habe Apple aus früheren Fehlern gelernt. Denn das Unternehmen habe zuvor im Jahr 2018 in China in einer ähnlichen Situation die Quittung für eine Preiserhöhung in Form von einem negativen Q4-Ergebnisse erhalten.

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg des iPhone 15 (und auch für das iPhone 16) ist laut dem Bericht der aktuelle Upgrade-Zyklus, der mit 4,4 Jahren gerade seinen Höhepunkt erreicht hat. Die Verbraucher haben einen „Nachholbedarf“, so Morgan Stanley. Längerfristig heißt es auch, dass Apple Hardware-Abonnements anbieten wird. Dies könnte dazu beitragen, dass Investoren Apple mehr wie ein Abonnement-Geschäft bewerten, welches bei Investoren derzeit besonders hoch angesehen wird.

Apple bereitet sich derzeit auf sein „Vorfreu dich“-Event am 12. September vor. Hier werden wir voraussichtlich die iPhone 15 Serie, die Apple Watch Series 9 und eine aktualisierte Apple Watch Ultra zu sehen bekommen. Wenn alles gut geht, werden die Vorbestellungen für das iPhone 15 (Pro) wahrscheinlich am Freitag, dem 15. September, und die Markteinführung am Freitag, dem 22. September, stattfinden. Die Zeit wird dann zeigen, wie sich die neue Generation auf dem Smartphone-Markt behauptet.