Die nächste große Apple-Veranstaltung erwartet uns am 12. September und damit steht auch die nächste Generation des iPhone vor der Tür. Während sich in den letzten Monaten einige Neuerungen in der Gerüchteküche gesammelt haben, erwartet TrendForce, dass die Kamera-Upgrades das Highlight des Tages werden – vor allem, wenn es um das iPhone 15 Pro Max geht.

Erwartungen rund um das iPhone 15

Das iPhone 15 und die neuen Apple Watch Modelle werden zweifellos die Stars von Apples großen Event am 12. September sein. Während größere Design- und Hardware-Updates für die Apple Watch wahrscheinlich erst in ein oder zwei Jahren zu erwarten sind, sind die Hauptmerkmale des iPhone 15 bereits durchgesickert.

Laut TrendForce werden sowohl das Standard-iPhone 15 als auch das iPhone 15 Plus auf Stacked-Bildsensoren von Sony umsteigen. Frühere Berichte haben angedeutet, dass dieser Sensor in der Lage sein wird, mehr Licht einzufangen, dabei soll ein verbesserter Dynamikbereich in Fotos ermöglicht werden.

Die neue Aktionstaste bei den Pro-Modellen

Während das iPhone 15 und iPhone 15 Plus voraussichtlich einige Features der letztjährigen Pro-Modelle übernehmen werden, darunter die Dynamic Island, werden das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max voraussichtlich eine Aktionstaste erhalten, die den Stummschalter ersetzen soll.

Doch die neue Taste würde nicht nur für den Lautlos-Modus herhalten, sondern für anpassbare Aktionen nutzbar sein, ähnlich wie es bei der Apple Watch Ultra möglich ist. Der Taste können Funktionen auf Systemebene zugewiesen werden, wie das Ein- sowie Ausschalten der Taschenlampe, das Starten der Stoppuhr und mehr. Zudem können Entwickler von Drittanbieter-Apps wichtige App-Funktionen über den Tastendruck zur Verfügung stellen. Auf ähnliche Weise würde die Aktionstaste wahrscheinlich bei den iPhone 15 Pro Modellen funktionieren.

Die Periskop-Kamera des iPhone 15 Pro Max

Während die Aktionstaste schon verlockend klingt, stellt das bedeutendste Update jedoch wahrscheinlich das neue Kamerasystem des iPhone 15 Pro Max dar. So soll das Gerät mit exklusiven Funktionen wie einem Periskop-Zoomobjektiv ausgestattet sein.

Das Objektiv wird schon länger in der Gerüchteküche diskutiert und verspricht einen verbesserten optischen Zoombereich von bis zu 6x im Vergleich zum bisherigen Maximum von 3x bei den aktuellen Pro-Modellen. Ein Periskop-Objektivsystem verwendet ein primäres Objektiv, um ein Bild aufzunehmen, wobei ein Winkelspiegel oder Prisma das Licht in einem 90-Grad-Winkel auf ein sekundäres Objektiv umlenkt, das es dann an den Bildsensor weiterleitet. Um die Brennweite zu verlängern, sind der Bildsensor und die Sekundärlinse seitlich im Inneren des Smartphones angeordnet.

Während die Periskop-Technik exklusiv im iPhone 15 Pro Max vorzufinden sein wird, sollen beide Pro-Modelle ebenfalls auf neue Stacked-Bildsensoren umsteigen, die mehr Licht einfangen können und generell eine bessere Bildqualität bieten.

Weitere Neuerungen

Ebenso können wir den Sprung auf den A17 Bionic Chip beim iPhone 15 Pro und Pro Max erwarten, sowie einige weitere Neuerungen für die Pro-Modelle wie schmalere Bildschirmränder und einen Titan-Rahmen, der die bisherige Edelstahl-Variante ersetzen soll. Zudem wird erwartet, dass Apple bei allen vier iPhone-Modellen von Lightning auf USB-C wechselt.

Die iPhone 15 Generation wird auf Apples „Vorfreu dich“-Event am 12. September angekündigt. Wenn alles gut geht, werden die Vorbestellungen wahrscheinlich am Freitag, dem 15. September, und die Markteinführung am Freitag, dem 22. September, stattfinden.