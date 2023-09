Amazon hat im Rahmen des Events „Prime Video Presents Sport“ über kommenden Highlights aus dem Sportbericht informiert. So können sich Anwender auf neue Sportserien, Dokumentationen, Filme und Live-Sport-Angebote freuen.

Amazon Prime Video: Informationen zum kommenden Sport-Angebot

Amazon präsentierte im Rahmen des Events „Prime Video Presents Sport“ neue Ankündigungen und Updates zu Live-Sport, Dokumentationen und Filmen, euch in den kommenden Monaten als Prime-Mitglied zu Verfügung stehen werden.

Genau wie in der vergangenen Saison, könnt ihr auch dieses Jahr wieder ab Beginn der Gruppenphase der UEFA Champions League am 19. September das Top-Spiel am Dienstag live und exklusiv auf Prime Video verfolgen. Als Experten stoßen ab dieser Saison Miroslav Klose, Nils Petersen und Lutz Wagner dazu.

Zu den beim Event vorgestellten Dokumentationen und Filmen gehören: