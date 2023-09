Es zeichnet sich ab, dass die „Wonderlust“-Keynote verschiedene Änderungen beim Apple Zubehör mit sich bringen wird. Es heißt, dass Apple die Leder-Cases durch neue Cases aus einer Ökofaser ersetzt werden. Nun gibt es Hinweise darauf, dass es Anpassungen beim Hermes-Zubehör geben wird bzw. die Kooperation zwischen Apple und Hermés endet.

In der vergangenen Woche berichtete Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple nicht nur beabsichtigt, die iPhone Lederhüllen einzustellen, sondern auch auf Leder bei den Apple Watch Armbändern zu verzichten.

Nun, einen Tag vor der morgigen Apple Keynote, hat der langjährige Apple Watch-Partner Hermès alle Apple Armbänder von seiner Website entfernt. Dies könnte bedeuten, dass Apple die Partnerschaft mit dem Luxus-Label beendet oder grundsätzlich alle „offiziellen“ Lederarmbänder einstampft. Allerdings sind die AirTags-Anhänger von Hermés nach wie vor erhältlich.

🚨 Hermès has completely removed the Apple Watch from its website. Bands are gone too. None of them show up in search either. AirTags are still listed though.

First image is what’s live, second is what it used to be… https://t.co/GT9MZMZAr9 pic.twitter.com/peNCDauvPw

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) September 10, 2023