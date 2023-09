Wirft man einen Blick in den Apple Online Store, so zeigt sich, dass Apple aktuell das iPhone 13 mini als einziges „Mini-Modell“ anbietet. Allerdings könnte dieses nach der Vorstellung der iPhone 15 Familie auch von der Bildfläche verschwinden.

Im Jahr 2020 führte Apple mit den iPhone 12 Modellen wieder ein Mini-Modell ein. Ein Jahr später kam das iPhone 13 mini auf den Markt. Bei der iPhone 14 Familie setzt Apple hingegen auf ein Plus- anstatt auf ein Mini-Modell.

Wie Mark Gurman auf X anmerkt, gehen die Lagerbestände des iPhone 13 mini zur Neige. Apples US-Online-Store gibt derzeit für verschiedene iPhone 13 mini Modelle eine Lieferzeit von 2 bis 3 Wochen und für andere sogar 6 bis 8 Wochen an. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass das iPhone 13 mini in Kürze eingestellt wird.

Latest tidbits from retail:

– Low/no stock of Watch Ultras, watch bands, leather cases, MagSafe wallets, iPhone 12, 13 minis, Pro phones

– Merchandise reset on evening of Sept. 12 with manager call set for after event. Uncharacteristic for event days

– Plan to push USB-C bricks

— Mark Gurman (@markgurman) September 10, 2023