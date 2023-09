Apple plant möglicherweise eine größere Umstellung bei seinem Zubehör. Es heißt, dass das Unternehmen sein Silikonkautschuk- und Fluorelastomer-Zubehör einzustellen und durch umweltfreundlichere Materialien ersetzen wird.

Apple plant, sein gesamtes Silikonzubehör einzustellen

Unsere Kollegen von Macrumors konnte in Erfahrung bringen, dass Apple möglicherweise sein Silikonkautschuk- und Fluorelastomer-Zubehör einzustellen wird. Stattdessen sollen umweltfreundlichere Materialien der nächsten Generation zum Einsatz kommen.

Die Änderungen sollen Zubehör, wie z.B. das iPhone Silikon-Case mit MagSafe, verschiedene Apple Watch Armbänder und AirTag-Anhänger betreffen. Die Informationen stammen von Leaker Kosutami, der zuvor Informationen über das geflochtene USB-C-Kabel des iPhone 15, verschiedene Prototypen wie die MagSafe-Ladegeräte und AirPods in verschiedenen Farboptionen und mehr veröffentlicht hat.

In den letzten Tagen wurde bereits mehrfach kolportiert, dass Apple zukünftig beim iPhone und der Apple Watch auf Leder-Zubehör verzichtet und stattdessen auf eine Bio-Faser namens „FineWoven“ setzt. Es wird nicht erwartet, dass die Einstellung des Silikon-Zubehörs unmittelbar bevorsteht, sondern schrittweise durchgeführt wird.

Allgemein wird damit gerechnet, dass die Abschaffung sämtlicher Apple-Accessoires aus Leder und Silikon Teil einer umfassenderen Umstellung auf umweltfreundlichere Materialien ist. Obwohl die Silikonkautschuk-Accessoires von Apple einen geringeren CO2-Fußabdruck haben als ihre Pendants aus Leder, werden sie nicht aus recycelten Materialien hergestellt. Materialien wie Fluorelastomer sind aufgrund ihrer hitzebeständigen Eigenschaften und ihrer starken, vernetzten Struktur auch schwer zu recyceln.

Am morgigen Dienstag lädt Apple zur „Wonderlust“-Keynote (wir berichten per Live-Ticker), dann werden wir erfahren, in welche Richtung es geht.