Bevor der Apple Original Film „Argylle“ im kommenden Jahr zuerst in den Kinos und anschließend auf Apple TV+ anlaufen wird, hat Apple TV+ nun den offiziellen Trailer zum Spionage-Thriller veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Argylle“

Seit mehr als zwei Jahren ist es bekannt, dass sich Apple den Spionage-Thriller „Argylle“ gesichert hat. Nachdem die Verantwortlichen im März dieses Jahres erneut auf den Apple Original Film aufmerksam gemacht hatten, wissen wir seit Juni, dass der Thriller mit Henry Cavill und vielen weiteren namhaften Schauspielern am 02. Februar in den Kinos debütieren wird. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Inhaltlich ist noch nicht viel zu dem Film bekannt. Es heißt lediglich

„Argylle“ folgt den weltreisenden Abenteuern des Superspions Argylle durch die USA, London und andere exotische Orte.

Die Besetzung kann sich in jedem Fall sehen lassen. Neben Henry Cavill sind unter anderem Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose und Samuel L. Jackson in dem Film zu sehen. Der Trailer gibt es einen Einblick auf das, was uns erwartet. Einen Termin, wann „Argylle“ auf Apple TV+ anlaufen wird, steht noch nicht fest.