Apple wird voraussichtlich Ende 2024 ein kleines Update für seine AirPods Max veröffentlichen. Das Update wird laut Bloombergs Mark Gurman neue Farben und einen USB-C-Ladeanschluss bieten. Größere Änderungen sollen jedoch nicht zu erwarten sein.

USB-C AirPods Max

In der neuesten Ausgabe des „Power On“ Newsletters berichtet Gurman, dass Apple kein großes Update für die AirPods Max plant. Es soll sogar so geringfügig sein, dass sich nicht einmal die Generationsnummer ändern wird.

Laut Gurman ist die einzige Hardware-Neuerung der AirPods Max ein Umstieg von Lightning auf USB-C. Die treibende Motivation für die Auffrischung der Hardware könnte lediglich die Einhaltung der Vorschriften der Europäischen Kommission sein, die die Verwendung von USB-C für Ladezubehör vorschreibt.

Wenn Gurman richtig liegt, würde das bedeuten, dass die AirPods Max weiterhin mit dem H1- und nicht mit dem H2-Chip betrieben werden. Das heißt, dass die Kopfhörer nicht in der Lage sein werden, neue Software-Funktionen zu unterstützen, die die AirPods Pro in diesem Jahr mit iOS 17 erhalten haben, einschließlich adaptives Audio, Konversationserkennung, personalisierte Lautstärke und die Unterstützung für das Weckwort „Siri“. Gurman gibt jedoch zu bedenken, dass sich Apples Pläne „möglicherweise“ ändern könnten.