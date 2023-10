Smart Speaker finden sich in vielen Haushalten wieder – und mit dem HomePod mini hat es Apple geschafft, sich auch wichtige Marktanteile zu sichern. Die Rückkehr des großen HomePod zeigte zudem, dass Apple sein Angebot diversifizieren will. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, den Erfolg fortzusetzen. Passend hierzu ist ein mutmaßlicher HomePod mit integriertem Display Dauergast in der Gerüchteküche. Wie 9to5Mac berichtet, testet Apple derzeit die Möglichkeiten eines solchen HomePod mit Display anhand eines modifizierten iPad mini, auf dem tvOS läuft.

Neuer HomePod mit integriertem Display

Apple hat am Donnerstag die erste Beta von iOS 17.2 veröffentlicht, zusammen mit tvOS 17.2 Beta und anderen Software-Updates. Interessanterweise zeigen sich in den Tiefen der Firmware von tvOS 17.2 – dem System, das sowohl auf Apple TV als auch auf dem HomePod läuft – Hinweise darauf, dass Apple intern tvOS auf dem iPad einsetzt.

Bei der näheren Untersuchung hat 9to5Mac herausgefunden, dass das tvOS 17 SDK eine versteckte Unterstützung für das iPad mini 6 enthält. Zudem wurden einige der tvOS 17 Frameworks, die Audio-Kalibrierungsdaten für alle von diesem Betriebssystem unterstützten Geräte enthalten, mit Treibern für das iPad mini aktualisiert. Natürlich waren diese Dateien nie dazu gedacht, von Entwicklern oder sogar Endbenutzern gesehen zu werden. Sie sind wahrscheinlich Überbleibsel von etwas, an dem Apple gearbeitet hat. Woran genau? Vermutlich an einem neuen HomePod mit einem integrierten Display, das ähnlich groß wie ein iPad mini ist.

Im März berichtete Bloomberg, dass Apple an mehreren neuen Smart-Home-Geräten arbeitet, darunter ein neues Smart-Display, das den HomePod und Apple TV in einem einzigen Gerät vereint. Auch der Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, dass das Unternehmen die Einführung eines größeren HomePod mit einem eingebauten 7 Zoll Display plant. Das iPad mini 6 hat ein 8,3 Zoll Display. Da die Entwicklung im Moment noch recht experimentell zu sein scheint, könnten sich die Apple-Ingenieure entschieden haben, tvOS auf dem iPad mini laufen zu lassen, um zu erkunden, wie die Schnittstelle auf einem solchen Gerät funktionieren würde.

Während sich der HomePod mit 7 Zoll Display noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, macht Apple offensichtlich große Fortschritte an einem neuen LCD-HomePod. Dieses Modell zeigte sich vor kurzem auf geleakten Fotos, was uns einen ersten Ausblick auf die nächste Generation des HomePod ermöglicht.