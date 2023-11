Apple hat soeben macOS Sonoma 14.1.1 zum Download bereit gestellt. Damit nutzen die Verantwortlichen in Cupertino den heutigen Dienstag Abend nicht nur, um um iOS 17.1.1, iPadOS 17.1.1 und watchOS 10.1.1 zu veröffentlichen, sondern auch ein Mac-Update bereitzustellen.

Apple veröffentlicht macOS 14.1.1

Apple hat mit mit macOS 14.1.1 ein Bugfix-Update für den Mac veröffentlicht. In den Release-Notes heißt es

Dieses Update bietet wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates und wird allen Benutzern empfohlen.

Das Update erfolgt in gewohnter Manier direkt am Mac über Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. In unserem Fall war das Update 818,6MB groß. Ein Neustart des Systems ist erforderlich.