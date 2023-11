Die steigende Popularität der AirPods hat dazu geführt, dass gefälschte kabellose Kopfhörer derzeit besonders beliebt sind. So berichten Zoll- und Grenzschutzbehörden regelmäßig von der Beschlagnahmung von tausenden gefälschten AirPods. Dabei sind die Fälschungen mittlerweile von außen oft nicht mehr von dem Original zu unterscheiden. Grund genug für Jon Bruner Apples Ohrhörer mithilfe von Röntgenstrahlen genauer zu untersuchen.

Der größte Unterschied zwischen einer gut gemachten Fälschung der AirPods zu Apples Original besteht in der Klangqualität. Die Fälscher verlassen sich darauf, dass die Nutzer die echten AirPods vor dem Kauf noch nicht gehört haben oder sie nicht ausprobieren, bevor die Betrüger davonkommen. Es kommt also auf die inneren Werte an, denen Jon Bruner von Lumafield genauer auf den Grund gegangen ist. Genau genommen hat Bruner einen CT-Scan-Vergleich zwischen echten AirPods Pro und zwei Paar gefälschten Modellen unternommen.

Wie die CT-Scans zeigen, weisen die echten AirPods präzisionsgefertigte Knopfzellenbatterien auf, die bei den Fälschungen nicht vorhanden sind. Die gefälschten Modelle verwenden Lithium-Ionen-Batterien, die weniger fortschrittlich und potenziell riskanter sind. Die echten AirPods Pro (2. Generation) wiesen einen hohen Grad an Miniaturisierung der Schaltkreise auf, der von der einfacheren Elektronik der Fälschungen nicht erreicht wurde. Die technische Umsetzung wirkt sich entsprechend auf die Klangqualität und die Funktionalität aus.

In Bezug auf die Verarbeitungsqualität weisen die echten Produkte Robustheit und Funktionen wie kabelloses Laden auf, die bei den Fälschungen entweder beeinträchtigt sind oder fehlen. Eine der gefälschten Versionen unterstützt das kabellose Aufladen nicht, während bei der anderen wesentliche Komponenten wie Magnete fehlen. Außerdem verwenden die Fälschungen interne Gewichte, um das Gewicht des Originalprodukts zu simulieren, was nur die Haptik nachahmt, aber keine Qualität oder Funktionalität bietet.

The world is full of counterfeit Apple products. We CT scanned two fake AirPods and compared them to the real thing… 🧵 pic.twitter.com/VFWvAwUrox

— Jon Bruner (@JonBruner) November 7, 2023