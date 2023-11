Update 08.11.2023: Augenscheinlich war der 31.12.2023 nur ein Platzhalter. Capcom hat nun offiziell bestätigt, dass Resident Evil 4 am 20. Dezember 2023 für iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro, iPad (M1-Chip oder neuer) und Macs mit Apple Silicon erscheinen wird. Das Spiel kann bereits vorbestellt werden.

Infiltrate the village, save baby Eagle!

Resident Evil 4 launches on December 20th for iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max and all iPads with the M1 chip or later! A demo will be available for those wanting a taste of Leon’s intense mission!

