Nach dem iPhone ist vor dem iPhone. Schon bevor Apple das iPhone 15 im September angekündigt und auf den Markt gebracht hat, gab es erste (zarte) Gerüchte zum Nachfolger. Dies setzt sich am heutigen Tag fort. Es heißt, dass Apple beim iPhone 16 aufgrund eines neuen OLED-Materialsatzes, das speziell von Samsung für Apple entwickelt wird, auf ein energieeffizienteres OLED-Display setzen wird.

Gerüchte zu OLED-Display des iPhone 16

Ein Materialsatz umfasst verschiedene Komponenten für OLED-Displays, wie zum Beispiel Capping Layers (CPL), die die optischen Eigenschaften des Bildschirms anpassen. Jede Komponente wird von einem spezialisierten Zulieferer hergestellt und an Samsung geliefert, das daraus dann das endgültige OLED-Panel baut.

Eine andere Zusammensetzung der Materialien im Set kann Eigenschaften des OLED-Panels verändern, wie z. B. die Lebensdauer, Helligkeit, Farbgenauigkeit oder Fertigungseffizienz.

Bereits im April dieses Jahres berichtete The Elec, dass Samsung seinen „M12“-Materialsatz für die diesjährigen iPhone 15- Modelle verwendet und gleichzeitig einen neuen OLED-Materialsatz mit der Bezeichnung „M14“ speziell für Apples 2024er iPhones entwickelt. In einem neuen Bericht (via Macrumors) heißt es nun, dass der neue Materialsatz mit der Energieeffizienz des OLED-Panels zusammenhängen könnte.

Auch bei der Displaygröße soll es bei den 2024er Modellen zu Anpassungen gekommen. Es heißt, dass Apple beim iPhone 16 Pro auf ein 6,3 Zoll und beim iPhone 16 Pro Max auf ein 6,9 Zoll Display setzen wird. Allerdings müssen wir noch knapp ein Jahr warten, um zu erfahren, ob die Gerüchte stimmen oder eben nicht.