Ab Freitag wird der Londoner Gerätehersteller Nothing eine frühe Version einer neuen Messaging-App namens Nothing Chats anbieten. Das Besondere: Zusätzlich zum Versenden von Standardtexten können Nothing-Chatter mit einem Phone (2) iMessages an iPhone-Nutzer senden und diese empfangen.

iMessage auf dem Nothing Phone (2) nutzen

Seit einigen Monaten fährt Google eine umfassende Kampagne gegen Apples iMessage. Geht es nach Google, würde Apple den Rich Communication Standard (RCS) in seine iMessage-App integrieren und sich damit der Android-Welt öffnen.

Apple zeigt jedoch diesbezüglich kein Interesse. Mit iMessage hat Apple im Grunde alles, was das Unternehmen möchte. In einem Interview sagte CEO Tim Cook, dass RCS keine Priorität sei. „Ich sehe nicht, dass unsere Nutzer von uns verlangen, dass wir jetzt viel Energie in diese Sache stecken“, erklärte Cook.

Im Gegensatz zu Google hat Nothing einen anderen Ansatz gefunden, seine Kunden näher an iOS zu bringen. In einem kühnen Vorstoß hat der Smartphone-Hersteller Pläne angekündigt, eine neue Chat-App auf dem Nothing Phone (2) zu integrieren, die iMessage-Funktionen für Android-Nutzer bereitstellen soll.

Die App bildet das iMessage-Erlebnis nach, komplett mit blauen Sprechblasen und der Möglichkeit, Bilder und Sprachnotizen an iMessage-Nutzer zu versenden und zu empfangen. Wie Nothing erklärt, ist diese Entwicklung ein wichtiger Schritt zur Beseitigung der Barriere zwischen Android- und iPhone-Nutzern bei der Nachrichtenübermittlung.

Da es keine API für Entwickler gibt, um iMessage zu implementieren, greift Nothing auf die Dienste des Drittanbieters Sunbird zurück, bei dem ihr euch zuvor mit eurer Apple ID anmelden müsst. Damit übergibt man seine Daten einem anderen Unternehmen. Sunbird gibt jedoch an, dass sie auf ihren Servern keine Nutzerdaten speichern und die Kommunikation vollständig verschlüsselt abläuft.

Normalerweise muss man sich auf eine Warteliste setzen lassen, um Zugang zu Sunbird zu erhalten. The Washington Post schreibt, dass der Sunbird CEO Danny Mizrahi sagte, dass „für die nächsten Monate die einzige Möglichkeit, Sunbird zu erhalten, darin besteht, ein Nothing Phone (2) zu besitzen“. Beeper, ein weiterer Dienst, der Zugang zu iMessage auf Android- und Windows-Geräten bietet, hat ebenfalls eine sechsstellige Warteliste.

Trotz seines einfallsreichen Charakters hat Nothing Chats auch seine Grenzen. Die App erfordert, wie bereits erwähnt, das Nothing Phone (2) und es fehlen noch einige iMessage-Funktionen wie das Bearbeiten von Nachrichten und die volle Funktionalität von Tapbacks. Die Bedeutung einer solchen Lösung ist jedoch offensichtlich, da eine beträchtliche Anzahl von Android-Nutzern auf eine entsprechende Umsetzung wartet.