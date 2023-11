Apple TV+ hat ein An-Inside-Look-Video zu „Fingernails“ veröffentlicht, um euch einen näheren Einblick in den Apple Original-Film zu geben, der Anfang November in ausgewählten Kinos sowie auf Apples Video-Streaming-Plattform gestartet ist.

Apple TV+ veröffentlicht „Fingernails — An Inside Look“

In letzter Zeit konzentriert sich Apples nicht nur auf Original-Serien, sondern verstärkt auch auf Original-Filme. Nachdem sich Apple vor rund 18 Monaten die Rechte an dem Film „Fingernails“ im Rahmen des Filmfestivals in Cannes sichern konnte, steht die Sci-Fi-Liebesgeschichte seit Kurzem auf Apple TV+ bereit.

Um weiter die Werbetrommel für den Film zu rühren und euch einen Einblick zu geben, steht nicht nur der offizielle Trailer, sondern neuerdings auch ein An-Inside-Look-Video zur Ansicht bereit. Regisseur Christos Nikou und die Besetzung teilen ihre Erfahrungen bei der Arbeit an „Fingernails“.

„Fingernails“ basiert auf einer Zukunft, in der ein Test misst, ob Paare wirklich ineinander verliebt sind, was zur Gründung von Instituten führt, die helfen sollen, erfolgreiche Beziehungen zu fördern. Eine skeptische Frau will wissen, was hinter dem Konzept steht und beginnt in einem solchen Institut zu arbeiten. Dabei assistiert sie einem mysteriösen und engagierten Ausbilder. Jessie Buckley („The Lost Daughter“) wird die Hauptrolle neben Riz Ahmed („The Sound of Metal“) spielen.