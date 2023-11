Wer sich nach der Black Friday Schnäppchen-Jagd abends gemütlich mit einem Film entspannen will, bekommt bei Amazon die perfekte Gelegenheit dazu. So bietet Amazon wieder für Prime-Mitglieder einen ganzen Schwung von Leihfilmen für je 99 Cent an. Mit dabei sind dieses Mal Evergreens wie Ghostbusters und Spaceballs sowie neuere Filme à la Fast & Furious 10 und Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Die Auswahl ist wieder sehr groß und vielseitig, sodass für jeden etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der reduzierten Leihfilme gibt es auf der Amazon-Webseite. Es lohnt sich, die Liste durchzuscrollen. Es gibt viele Klassiker, aber auch neuere Filme, die sich lohnen. Mit dabei sind unter anderem:

The Whale

„Oscar-Gewinner Brendan Fraser in der Rolle seines Lebens: Der Englischprofessor Charlie lebt nach einem Schicksalsschlag zurückgezogen in einem kleinen Appartement am Stadtrand. Als plötzlich seine Tochter Ellie nach 8 Jahren bei ihm auftaucht, beginnt er wieder Kraft zu schöpfen und stellt sich seiner Vergangenheit. Großes Gefühlskino von Darren Aronofsky (Black Swan).“

Arrival

„Arrival ist ein provokativer Science-Fiction-Thriller des gefeierten Regisseurs Denis Villeneuve (Sicario, Prisoners). Als mysteriöse Raumschiffe rund um den Globus landen, stellt Oberst Weber (Forest Whitaker) ein Elite-Team auf und bringt die erfahrene Linguistin Louise Banks (Amy Adams) und Ian Donnelly (Jeremy Renner) zusammen, um die Dinge zu untersuchen. Während die Menschheit an der Schwelle zu einem globalen Krieg steht, liefern Banks und ihr Team sich ein Wettlauf gegen die Zeit, um Antworten zu finden – und um dies zu tun, geht sie ein Risiko ein, das ihr Leben und womöglich sogar die gesamte Menschheit gefährden könnte.“

Old Henry

„Als Henry McCarty und sein Sohn einen geheimnisvollen Fremden bei sich aufnehmen, bricht Wildwest-Chaos über ihr verschlafenes Bauernhaus herein – Tim Blake Nelson (O Brother, Where Art Thou?) und Stephen Dorff (Blade) spielen die Hauptrollen in diesem spannenden Action-Western voller überraschender Wendungen, der bei seiner Premiere auf dem Filmfest von Venedig als Sensationserfolg gefeiert wurde.“

Killer’s Bodyguard

„Michael Bryce (Ryan Reynolds) ist der weltbeste Sicherheitsagent und Personenschützer und wird als solcher ausgerechnet dafür engagiert, den berühmt-berüchtigten Auftragskiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) zu beschützen, mit dem er bereits mehr als einmal beruflich zu tun hatte. Kincaid soll vor einem internationalen Gerichtshof gegen den verbrecherischen, osteuropäischen Diktator Vladislav Dukhovich (Gary Oldman) aussagen. Doch dazu muss er rechtzeitig und unversehrt dort eintreffen, was Dukhovich natürlich mit allen Mitteln verhindern will. Die beiden Männer waren zwar jahrelang Feinde und haben unzählige Male versucht, sich gegenseitig zu töten, aber jetzt müssen sie wohl oder übel zusammenarbeiten, um innerhalb von 24 Stunden zu der Gerichtsverhandlung zu kommen. Der Beginn eines haarsträubenden Abenteuers …“

Spider-Man: Across the Spider-Verse

„Nach Miles‘s Wiedervereinigung mit Gwen Stacy wird Brooklyns freundliche Spinne aus der Nachbarschaft quer durch das Multiversum katapultiert, wo er auf ein Team von Spider-People trifft. Ihre Aufgabe ist es, die Existenz des Multiversums zu schützen. Doch als die vielen Helden wegen einer neuen Bedrohung aneinander geraten, muss Miles neu definieren, was es bedeutet, ein Held zu sein.“

-> Hier geht es direkt zum Prime-Filmabend

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren