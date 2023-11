Traditionell blicken wir am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple Arcade. Ab sofort steht mit „Delicious – Miracle of Life“ ein neues Spiele auf Apples Gaming-Flatrate bereit.

„Delicious – Miracle of Life“ startet auf Apple Arcade

Für die Vorweihnachtszeit hat Apple insgesamt acht neue Spiele für Apple Arcade angekündigt. Diese werden nun nach und nach abgearbeitet und nun steht „Delicious – Miracle of Life“ bereit.

Bei „Delicious – Miracle of Life“ handelt es sich um ein Zeitmanagement-Kochspiel, die Spieler dazu einlädt, die werdende Mutter Emily und ihre wachsende Familie zu begleiten, während sie die Herausforderungen der Schwangerschaft meistert, eine geschäftige Küche für ihren Kochvideoblog führt und sich auf die Geburt ihres neuen Babys vorbereitet.

In 60 fesselnden Level und 30 Bonus-Herausforderungen tauchen die Spieler in Emilys Welt ein, erkunden verschiedene Orte und treffen auf eine charmante Gruppe von Charakteren. Man kann das perfekte Kinderzimmer gestalten, an Emilys Höhen und Tiefen teilhaben und das Wunder des Lebens erleben.

Hier findet ihr „Delicious – Miracle of Life“ auf Apple Arcade.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren